Novi potres u Zagrebu: Blizu Markuševca bio je epicentar

Šire zagrebačko područje u srijedu navečer potresao je slab potres magnitude 2.0 prema Richteru, čiji je epicentar bio nedaleko od naselja Markuševec.

U srijedu u 20 sati i 28 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom u Zagrebu nedaleko od Markuševca, izvijestila je Seizmološka služba na svojim mrežnim stranicama.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.0 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/NkVIRHmmGC