Novi prosvjed zbog škole u Dragonošcu, iz Zagreba tvrde: 'Dozvole za školu stižu uskoro'

Dok roditelji u Donjem Dragonošcu i dalje prosvjeduju zbog kašnjenja izgradnje škole, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš poručio je u petak da projekt napreduje te da se očekuje skoro izdavanje potrebnih dozvola.

Juroš je potvrdio da je Grad zaprimio informaciju o novom prosvjedu roditelja te istaknuo kako razumije zabrinutost stanovnika Dragonošca, ali i poručio da postupak izgradnje škole napreduje u zadanim procedurama.

"Građani uvijek imaju pravo na prosvjed o svim pitanjima koja smatraju važnima. Drago nam je da smo dobili sva potrebna odobrenja za izdavanje građevinske dozvole za školu", rekao je, dodajući kako su gradske službe tijekom posljednjih mjeseci intenzivirale aktivnosti na pripremi projekta.

Pojasnio je da se radi o kompleksu koji obuhvaća školu i dom zdravlja, a cijeli objekt je pod konzervatorskom zaštitom, što je usporilo dio procesa.

"Čekamo još odgovarajuće odobrenje za dio koji se odnosi na dom zdravlja te očekujemo da će stići danas kroz iduća dva dana", rekao je.

Istaknuo je da nakon izdavanja obje građevinske dozvole slijedi izrada provedbene dokumentacije, troškovnika, a objava nabave za izvođače radova očekuje se u prvom kvartalu iduće godine.

Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu nastavu pohađaju u prostoru lokalnog DVD-a, koji smatraju neadekvatnim i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.

Djeca u tom zagrebačkom naselju nikada nisu imala sat tjelesnog odgoja u propisanim uvjetima, a roditelji upozoravaju da su njihova djeca godinama u neravnopravnom položaju u odnosu na vršnjake u drugim zagrebačkim školama. Zbog toga su bojkotirali te održali i mirni prosvjed.