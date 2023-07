Novi skandal u Crkvi: Svećenik pod istragom za seksualno zlostavljanje gost na Hvaru

Once upon a time in Croatia… - Bilo je nekad ne tako davno, točnije krajem prošle godine, kada je objavljeno da će Kevin Spacey utjeloviti Franju Tuđmana u filmu redatelja i – kako piše New York Times – „miljenika desničarske hrvatske kinematografije“ Jakova Sedlara. Očito je da Sedlara nisu zanimale i dalje ne zanimaju ozbiljne optužbe seksualnog nasilja i zlostavljanja protiv nekadašnje zvijezde famozne Netflixove serije „Kuća od karata“.