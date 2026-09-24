Nema nikakve sumnje da se u pobjedničkom rješenju talijanskih arhitekata vidi poveznica sa starim Maksimirom, kojeg je projektirao Vladimir Turina. Njegove ideje Talijani su uklopili u svoju viziju
KOMENTAR: IVAN RADNIĆ PLUS+
Novi stadion? Bijes će biti veći kad ulaznice budu koštale 50 €
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Za Zvonimira Bobana i društvo koje je sjedilo u žiriju, dobra je vijest da odabir arhitektonskog rješenja novog maksimirskog stadiona nije, poput Eurovizije, usput dan i u ruke publike. Jer priča bi završila poput Nema i Baby Lasagne otprije dvije godine. Žiri je Švicarcu dao sve dvanaestice, a kad je 'vox populi' došao na red, Nema nigdje nije bilo na mapi.
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