Novi sustav za uzbunjivanje: 'U subotu će svi dobiti testni SMS'

U subotu će se testirati novi Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Svi građani će uz pomoć mobilnih operatera na svoje mobitele dobiti testni SMS upozorenja. Sustav funkcionira tako da građanima šalje upozorenja o opasnostima bilo da je riječ o požarima, poplavama, potresima, zagađenju okoliša, izvanrednim događajima s opasnim stvarima te ako je ugrožena sigurnost NE Krško. Prve poruke u 9 sati dobit će stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, a potom svakih pola sada do sat vremena na red dolaze i ostale županije. Testiranje će završiti u podne s Gradom Zagrebom. Sustav će u budućnosti funkcionirati tako da će poruke upozorenja o kriznim situacijama na ugroženom području uz lokalno stanovništvo primati i stranci u roamingu. Poruke će se slati na devet stranih jezika, što je Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji itekako bitno. One su anonimizirane, a to znači da nitko u državnom sustavu neće imati podatak kome su poruke upućene, napominju iz Ravnateljstva civilne zaštite. Osim upozorenja, građanima će se u slučaju opasnosti izdati i mjere koje trebaju poduzeti kako bi se smanjio rizik ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

- Cilj je spasiti što više ljudi i životinja, ali i imovine. Poruke su anonimizirane i nitko u sustavu države nema podatke o tome kome su upućene. Preko sustava geolokacije moći će se pratiti koliko je ljudi na području koje je ugroženo ili će biti ugroženo. To će olakšati posao hitnim službama - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

U slučaju krizne situacije, sustav će se ažurirati svakih pet minuta, što će omogućiti praćenje stanja na terenu, odnosno napuštaju li ljudi ugroženo područje. Načelnik sektora 112 u Ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec naveo je kako su se do sada poruke prenosile putem konvencionalnih kanala, a sad će se obavijesti slati i preko novog sustava.

- Sustav je napravljen tako da se svi podaci obrađuju u teleoperateru koji ih već posjeduje, anonimiziraju se i šalju dalje u sustav - objasnio je Spevec.

Projekt je vrijedan 8,3 milijuna eura, a EU ga sufinancira sa 7,1 milijun eura bespovratnih sredstava te će biti značajna potpora konvencionalnom sustavu koji imamo. Hrvatska raspolaže s 1229 sirena. U vlasništvu Ravnateljstva civilne zaštite ih je 364, a ostale su kod drugih vlasnika. Problem je što je svega 509 sirena spojeno na sustave centralnog upravljanja koje se mogu upaliti u kriznom trenutku, a ostalima se mora lokalno upravljati.

