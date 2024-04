Novi tjedan donosi pljuskove i naoblaku, danas za dio države na snazi crveno upozorenje!

Djelomice sunčano s više oblaka na istoku, prijepodne i jugu. Mjestimice kiša ili poneki pljusak, većinom u Dalmaciji, a popodne u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, duž obale i jaka bura, pod Velebitom prijepodne na udare olujna. Najviša temperatura između 9 i 13, duž obale i na otocima od 14 do 17 °C, javlja u svojoj prognozi za nedjelju DHMZ.

Foto: DHMZ

Na snazi je i više meteoalarma.

Kninska, riječka i splitska regija su pod žutim upozorenjem zbog udara vjetra, dok su alarmi oglašeni i za cijelo obalno područje. Za Velebitski kanal tako je danas cijeli dan na snazi crveni meteoalarm zbog vjetra, očekuju se udari do 130 km/h. Crveno upozorenje, ističu i DHMZ-a, označava da je vrijeme izuzetno opasno.

Crveni meteoalarm na snazi

- Jaka i vrlo jaka, tijekom noći i jutra mjestimice moguća i olujna bura, poslijepodne će oslabjeti na pojačanu, mjestimice i jaku. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h) - javljaju iz DHMZ-a i dodaju:

Foto: DHMZ

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te cijelu Dalmaciju na snazi je žuti meteoalarm zbog vjetra. Tu se očekuju udari do maksimalno 85 km/h...

Prognoza za ponedjeljak

Promjenjivo i pretežno oblačno, poslijepodne povremena kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, u višem gorju i malo snijega, na sjevernom Jadranu i izraženiji pljuskovi. Krajem dana i na sjeverozapadu raste vjerojatnost za kišu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita prijepodne na udare i olujna, u drugom dijelu dana u Dalmaciji jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između -2 i 3, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 9 i 14, na moru od 14 do 18 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

I za ponedjeljak su oglašeni meteoalarmi. Riječka regija je pod žutim upozorenjem zbog udara vjetra te grmljavinskog nevremena.

Zapadna obala Istre te sjeverna Dalmacija su također pod žutim meteoalarmom, ali samo zbog vjetra, dok su zbog vjetra Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala pod narančastim upozorenjem...

