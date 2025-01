Novi udar na džepove građana: 'Više od 50 posto dobavljača je najavilo povećanje cijena!'

Hrvatske građane čeka novo poskupljenje, a inflacija, koja je najviša u Europskoj uniji, mogla bi dodatno rasti. Predstavnik trgovaca u Hrvatskoj udrugi poslodavaca najavio je za N1 da je više od 50 dobavljača najavilo poskupljenje cijena za tri posto, ali i više.

Vlada je još u rujnu 2023. ograničila cijene 30 osnovnih namirnica, no brojnim građanima je i dalje teško. Iz Hrvatke udruge poslodavaca navode da nabavne cijene hrane stalno rastu, a početkom godine najavljena su im i nova poskupljenja. Kako doznajemo, nakon sjednice Vlade trebao bi uslijediti sastanak s trgovcima.

- Preko 50 dobavljača nam je najavilo povećanja cijena koja se kreću od 3 pa na više posto u sljedećih mjesec do dva dana. Stalno ponavljamo da marže trgovaca apsolutno nisu rasle zadnje dvije, tri godine, dapače, kod dijela robe su i padale, kod ovih kontroliranih cijena nekada smo prodavali i ispod nabavne cijene, što je protivno zakonu o zabrani nepoštenih trgovinskih praksi, što je protivno zakonu o trgovini - navode iz HUP-a.

Za ovaj su tjedan najavljene nove promjene na listi osnovnih namirnica kojima bi se ograničile cijene, a iz Ministarstva tvrda da su se potpuno posvetili da bi konačna lista olakšala građanima. Građani su izrazili svoje želje.

- Meso, istina je da je svinjetina jeftinija, ali recimo puretina, riba i ostale stvari.

- Pa možda bi to trebalo biti više voća i povrća, mesa ili nešto što je također neophodno kao i mlijeko ili ne znam više što je sve. Ali mislim da nekakva i zdravija hrana i više vitamina bi trebalo biti spušteno.

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić rekao je za N1 da, osim dijeljenja savjeta o bojkotiranju trgovina, kruhu i kiflicama, aktualni ministar gospodarstva Ante Šušnjar na svojoj poziciji ima i druge alate.

- Ministar gospodarstva je zadužen da vlada definira mjerodavna tržišta. Nakon što su definirana mjerodavna tržišta ili dijelovi tržišta, nakon toga može napraviti odgovarajuće istraživanje udjela na tržištu pojedinih trgovca ili bilo kojeg drugog subjekta za kojeg se sumnja da koristi svoju vladajuću poziciju da bi nametao uvjete i na taj način doprinosio povećanju cijena i inflacije. Kada vidimo da to radi, onda on radi svoj posao. Dok to ne počne raditi bolje mu je da šuti i da peče kiflice - kaže Fižulić.