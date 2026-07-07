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Nakon napada na tankere

Novi udar na Iran: SAD ukida dozvolu za izvoz nafte!

Piše HINA,
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Novi udar na Iran: SAD ukida dozvolu za izvoz nafte!
Foto: Mohammed Aty
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Bijela kuća je izdala licencu u lipnju, ublažavajući dugogodišnje sankcije Iranu u sklopu dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca

SAD povlači licenencu kojom je odobrena prodaja iranske nafte, rekao je u utorak američki dužnosnik, istaknuvši da su potezi Irana u Hormuškom tjesnacu "posve neprihvatljivi" i da će snositi posljedice nakon napada na tankere u tom strateškom prolazu. Do toga dolazi nakon što su posljednjih dana projektilima pogođena tri tankera, objavila je britanska pomorska agencija UKMTO.

Iran zasad nije komentirao tu vijest niti je bilo tko preuzeo odgovornost za napade.

Katar i Saudijska Arabija optužile su Iran za napade na njihov tanker za ukapljeni plin, odnosno supertanker za prijevoz nafte uz obale Omana. Saudijsko plovilo je oštećeno, a katarskom prijeti eksplozija, objavile su vlasti tih zaljevskih zemalja.

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Bijela kuća je izdala licencu u lipnju, ublažavajući dugogodišnje sankcije Iranu u sklopu dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca.

Američki dužnosnik je rekao da, unatoč najnovijoj eskalaciji, pregovarači nastavljaju rad na završnom sporazumu s Iranom.

Napadi i reakcija SAD-a prijete krhkoj diplomaciji između Washingtona i Teherana i povećavaju rizik od šireg sukoba koji bi mogla zaustaviti pregovore o sveobuhvatnom sporazumu.

Izvoz nafte ključni je izvor prihoda za Iran i prekid izvoza dotatni je pritisak na njegove financije.

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