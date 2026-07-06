FOTO Iranci na procesiji za ajatolaha pozivaju na osvetu SAD-u: 'Ubili ste nam oca...'

Sudionici povorke nosili su iranske zastave i crvene transparente sa sloganima koji pozivaju na "Hameneijeve osvetnike", oslanjajući se na simboliku šijitske tradicije. U nedjelju su uz Hameneijev lijes molila trojica njegovih sinova, no novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti. Prema navodima iranskih medija, zadobio je teške ozljede u napadu u kojem je poginuo njegov otac te od početka rata 28. veljače nije viđen u javnosti. | Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS