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DESECI TISUĆA NA ULICAMA

FOTO Iranci na procesiji za ajatolaha pozivaju na osvetu SAD-u: 'Ubili ste nam oca...'

Dio okupljenih bacao je kamenje na plakat s fotografijom američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojem je bio prikazan metak usmjeren prema njegovoj glavi...
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Funeral procession for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je u ponedjeljak agencija Reuters.  | Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je u ponedjeljak agencija Reuters.  | Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Komentari 0

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