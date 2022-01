Ja sam ostala bez posla. Radila sam 18 godina kao njegovatelj. Ovdje sam već godinu dana. Nemam krov nad glavom, nemam ništa. Što meni znači tih deset posto? Ništa, jer mi nemaju od čega uzeti, priča nam Petrinjka Justina Perić, stanarka kontejnerskog naselja u Mošćenici nakon objave da Grad ponovni uvodi prirez.

Veće reakcije ljudi u tom potresom poharanom gradu su izostale. Zbog toga nema prosvjeda i glasnog negodovanja koje su zamijenili teška apatija i pesimizam. Petrinjci se pitaju što će ih još snaći dok ne počnu normalno živjeti, a za to su im bitni obnova i posao.

- Nešto govore da bi u ožujku napokon mogli početi s obnovom, ali sumnjam u to. Izgubili smo nadu. Nitko ne želi biti ovdje, u ovim kontejnerima, odbačeni smo od Grada... Trgovina nam nije blizu, ambulanta, nitko nas ne obilazi... Kao da smo izvanzemaljci - kaže Justina. Da u gradu vlada kaos kaže i Robert Groza, ravnatelj I. OŠ Petrinja, koji je ujedno i u Gradskom vijeću Grada Petrinje.

- Odluka je loša najprije zbog toga što smo u predizborno vrijeme slušali njene izjave o poreznoj oazi, o tome kako će se poticati poduzetnici i kako će se rasteretiti građani. I sad umjesto toga imamo povratak prireza od deset posto u Petrinji. Kao da se nije ništa dogodilo. S druge strane, imamo pismo zahvale gradonačelnice Vladi o tome što su sve učinili u Petrinji. Ja ne želim biti taj koji će stalno nešto prigovarati, no ovdje je država trebala uskočiti u pomoć gradu. Meni je jasno da je prirez lokalni namet iz kojega se grad financira, ali ako je već ovakva situacija, ako već imamo ovakvo stanje, onda je valjda država ta koja treba uskočiti i pomoći ovom gradu, a ne vraćati prirez. To je udar i financijski, ali i sociološki na građane. Tu ste gdje ste, tako vam je kako je, i još k tome ćemo vam mi sad vratiti prirez. To je loše - priča Groza. Svoju odluku brani gradonačelnica Petrinje, HDZ-ova Magdalena Komes, jer Grad nema novca.

- Proračun grada Petrinje uopće se nije punio posljednjih šest mjeseci. Sve usluge koje su pružane, ništa nije plaćano i samo je pogoršalo ionako groznu nelikvidnu situaciju. Prirez koji je sad vraćen donekle će nam pripomoći, no moram napomenuti da ga i sad neki neće plaćati zbog malih plaća i olakšica, kao i umirovljenici - rekla je Komes. Ona je s većinom u Gradskom vijeću odlučila obustaviti, odnosno ne produljiti odluku o ukidanju plaćanja prireza od 10 posto koja je vrijedila do 31. 12. 2021.

- Iako smo vratili prirez, smanjili smo komunalnu naknadu za 20 posto. To smo obećali pred izbore jer je ona bila jedna od najvećih u državi - pojašnjava Komes i dodaje:

- Tu nam pomaže država kako bismo sanirali dugove i obaveze. Prioriteti našeg proračuna su dovršavanje radova na vrtiću i sanirati objekte važne za grad. Sad smo prisiljeni plaćati zakup jer zgradu gradskih vlasti treba obnoviti. Ujedno plaćamo i zakup zemlje na kojoj je kontejnersko naselje.

Međutim, građani su i dalje ogorčeni. Prirez je samo još jedna stavka koja im otežava životnu situaciju u kojoj im je svaka kuna važna. Njihovi domovi su razoreni, sav svoj život preselili su u nekoliko kvadrata lima, a više nitko ne gleda na njih.

- Ma što da vam pričamo. Vidite i sami kako izgledaju kuće. Obnove nema, nešto se malo radi, ali to je to. Na nas više nitko ni ne gleda - kažu nam Petrinjci u prolazu odmahujući rukom. I njima je već dosadilo govoriti o tome. Nadu da će išta biti bolje odavno su izgubili.

- U trenucima kad je inflacija nominalno barem pet posto, kad cijene plina i goriva idu sve više... Na građane Petrinje prirez je sigurno još jedan dodatni udarac. Grad Petrinja ima dva problema, Grad kao institucija ima problema bez jasno osmišljene pomoći politike Vlade, i pored toga i sami građani imaju probleme s obnovom - kaže Jasenko Krovinović, član Gradskog vijeća.

