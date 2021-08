Prva konferencija za novinare talibana nakon preuzimanja Afganistana prošla je u znaku njihovih obećanja da će neće dozvoljavati nasilje nad stanovnicima, te da će poštivati svačija prava, što uključuje i povratak i muškaraca i žena na posao. Neće biti diskriminacije žena, dok se poštuje Šerijatski zakon, ponavljao je glasnogovornik

No izvješća iz same zemlje govore da ljudi tim obećanjima ne vjeruju i to s razlogom. Ženama je već zabranjeno da izlaze bez pokrivenih glava i lica, a ljudi su u smrtnom strahu od nasilja i odmazdi.

O tome je progovorila i 23-godišnja studentica koja je u videu objavljenom na Twitteru ispričala zastrašujuće detalje o tome kako je policija evakuirala žene sa sveučilišta u Kabulu. Ona i sestre, ispričala je, posakrivale su sve dokumente, posebice diplome, iako su nju očekivale dvije diplome ove jeseni. Sad je, kazala je u bolnoj ispovijesti, sve to izbrisano.

S njom je razgovarala Masih Alinejad, novinarka Voice of America.

- Imam 23 godine. Žene poput mene Talibani prisilno daju na ženidbu svojim borcima. Brakom ozakonjeno silovanje je njihova verzija Kurana. Nas žene, oni smatraju ratnim plijenom - poručila je mlada žena koja se trenutno skriva izvan Afganistana. Kako ističe u stalnoj je vezi s obitelji i prijateljima koji su ostali u Afganistanu. Vijesti nisu dobre, žena na ulicama više praktično i nema, a obećanja Talibana su prazne priče.

Na pitanje što želi poručiti javnosti u svijetu, emotivno je kazala:

- Molim vas, mislite o budućnosti. Nemojte ostati ravnodušni na masakr naših ljudi. Ne želim da se ovo ponovi za 40 godina. Ne nasjedajte Talibanima u današnjem Afganistanu. Ljude poput vas ubijaju. Imamo mnoge žene snažne poput Michelle Obame i Angele Merkel u Afganistanu. Ali sada će biti prisiljene pokoriti se šerijatu.

Još jednom je ponovila kako ljudi poput nje, žena rođena u Iranu i odrasla u Afganistanu, nemaju više nikakve budućnosti. Na nas se tamo ne računa.

- Vaše brige, veselja, to se sve ignorira jer ste iz Afganistana.Kad govorim o našim nevoljama, optužuju me da govorim protiv islama. Nije me briga. Nastavit ću to raditi jer otkrivam probleme žena. Više se ne bojim, ali zabrinuta sam i za svoje prijatelje koji su ostali u Kabulu - pojasnila je ističući i sljedeće:

- Pristala sam razgovarati s Vama jer govorite o problemima žena tamo gdje nema kamera. To su žene koje se siluje, no one nemaju kamere da to razotkriju. Nema nikoga da im pomogne. To što ste vidjeli moje suze je zato što sam ja na sigurnome. Nitko nije siguran na područjima talibanske vlasti. Moji prijatelji mi kažu da ne mogu napustiti Kabul. Kad ih pitam zašto nisu otišli ranije, kažu da su se nadali da će biti bolje.

Hrabra studentica poručila je kako ne bi ništa poručivala Talibanima, ljudima koji odrubljuju glave ljudima, te da oni rade isto što iIslamska republika.

- Sigurna sam da će pokušati zavarati svijet. Vidim da njihovi predstavnici imaju Twitter račune. Za što - upozorila je.

