Novinar 24sata na prosvjedima u Beogradu: 'Vučiću, e pa ne’š ti kopat po Srbiji. Dosta te je bilo'

Ovo je otišlo predaleko. Ne može jedan čovjek odlučivati o zdravlju cijele zemlje, pa to nije normalno. Pa nismo mi u Sjevernoj Koreji iako mi se nekad čini da jesmo. Pa jesu li oni normalni? Strašno nešto! Uništili su cijelo gospodarstvo Srbije, a sad žele drugima dati naša rudna bogatstva. I to za koju cijenu? U pitanju je cijeli narod. Katastrofa, katastrofa, govori nam gospođa Milena, koju smo jučer zatekli u središtu Beograda, gdje su danima Beograđani prosvjedovali zbog otvaranja rudnika litija rudarske kompanije Rio Tinto u dolini Jadra.

Prosvjednici su tijekom noći na nedjelju blokirali autocestu i željezničku postaju, no policija je ujutro rastjerala okupljene, a dio njih uhitila. Srbijanski predsjednik rekao je da su demokratski prosvjedi prerasli u nasilje i "teror manjine nad većinom". Rekao je da se još ne zna hoće li se ići u kopanje.

Trojici ekoloških aktivista privedenih poslije subotnjih prosvjeda protiv rudarenja litija sud u Beograd odredio je zatvorsku kaznu. Zbog toga su se u nedjelju navečer okupili građani da bi prosvjedovali protiv takve odluke.

Na ulice su se slile mase ljudi, a vlast je poslala jake policijske snage, koje su silom spriječile demonstracije i otjerale prosvjednike sa željezničke stanice Prokop u Beogradu, koju su ranije, kao i željezničku postaju Novi Beograd te dio autoceste, odnosno mosta Gazela, blokirali prosvjednici upravo zbog iskopavanja litija. Blokada autoceste prekinuta je nakon incidenta u kojem se jedan vozač autom zaletio u masu ozlijedivši troje prosvjednika, od kojih je jednome mladiću slomljena noga. Ovom su prosvjedu prethodili skupovi tisuća ljudi u pedesetak gradova i naselja diljem Srbije nakon što je 10. kolovoza istekao rok od 40 dana koji su Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS), ekološki pokreti i udruge dali vladi za usvajanje zakona.

- Samo bolestan i ucijenjen čovjek može gurati projekt Jadar. Kad bi u ovoj zemlji vladao zakon i postojala vladavina prava, cijela bi vlada bila u zatvoru, cijela njegova ekipa s kumovima. Zato se Vučić sad pravi hrabar i važan? Lako je uhićivati djecu i određivati im 30-40 dana pritvora. Da vidimo tko je taj sudac, treba mu objaviti sliku. On je običan Vučićev dupelizac, oprostite na izrazu. Isto kao i njegov predsjednik vlade, uglađeni, namontirani, u odijelu od 2000 eura, koji nas naziva raspadnutom bandom. A što su oni? - rekao je jedan od vođe prosvjeda, Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka.

Nakon vikenda, koji je bio buran, na ulicama je u ponedjeljak tijekom dana bilo mirno. Ljudi su normalno odlazili na posao, a mjesta na kojima su bili najžešći prosvjedi bila su prazna te nije bilo tragova da se samo dan prije ondje sukobila policija s demonstrantima. Uz to, temperature su jučer bile vrlo visoke, pa se na otvorenom nije moglo naići na mnogo ljudi. No prosvjednici ne misle odustati. Građani s kojima smo razgovarali rekli su kako su spremni na otpor sve dok vlada ne odustane od ideje iskopavanja te rude.

- Mi smo tu i mi ćemo biti tu. Ali bojim se da neće izvesti neki manevar. Svašta je spreman napraviti Vučić kako bi uspio u svojim naumima. Tu je nešto iza pozornice što se kuha i zašto se opet gura ovaj litij. Veliki su interesi - skeptičan je Dragan, Beograđanin kojeg smo zatekli na putu na posao.

Vladar Srbije i čovjek koji odlučuje o cijelom ovom projektu, Aleksandar Vučić, nakon velikih prosvjeda ipak je odlučio povući ručnu. To je i inače njegov način rada kad uvidi da su stvari otišle predaleko te da ne može kontrolirati situaciju. Naime, krajem 2021. i početkom 2022. nakon velikih prosvjeda u Srbiji poništen je prostorni plan, a samim time i sve odluke vezane za tvrtku Rio Tinto, koja je ondje trebala rudariti litij. Zanimljivo, Vučić se odlučio na ovaj korak jer su mu prethodili izbori, a nakon što je pobijedio, opet se iskopavanje litija stavilo na stol. Iako je tad premijerka Ana Brnabić izjavila: "Gotovo je, sve je završeno što se tiče Rio Tinta". No čini se da nije baš sve gotovo. Iako je, kako smo rekli, Vučić zbog straha od "događanja naroda" odlučio stati na loptu pa glumiti da nije za iskopavanje litija. Vučić je najavio i da će razgovarati s građanima zapadne Srbije te s mještanima Jadra koji se protive rudarenju litija te da je on otvoren za sučeljavanje činjenica i istine, a ne neprovjerenih informacija.

- Bit ću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Gori ću im biti ja nego svi oni koji su se tobože borili protiv njih, a ustvari su se željeli bez izbora dočepati vlasti - rekao je Vučić tvrdeći da iduće dvije godine sigurno neće biti kopanja tog minerala.

No Srbija je ipak 19. srpnja, na Summitu o strateškim sirovinama u Beogradu, s Europskom unijom potpisala Memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Procjene su da bi projekt Jadar u zapadnoj Srbiji, vrijedan oko 2,4 milijarde dolara, mogao pokriti čak 90 posto trenutnih potreba Europe za litijem, čime bi kompanija Rio Tinto postala vodeći proizvođač litija. No tu se nalazi veliki problem.

Ova multinacionalna kompanija tijekom svoje 150 godina duge povijesti suočavala se s optužbama za korupciju, degradaciju životne sredine i kršenje ljudskih prava. Rio Tinto ima i građansku tužbe američke Komisije za vrijednosnice, koja optužuje kompaniju za prevaru u poslovanju s ugljenom u Mozambiku, što je uslijedilo nakon kazne od 27,4 milijuna funti 2017. od strane britanskog financijskog nadzornika zbog kršenja pravila o transparentnosti. Izvršni direktor kompanije Rio Tinto, Simon Troth, priznao je da kompanija "nije ponosna na svoju povijest" u svom rudniku Marando u zapadnoj Australiji, gdje su stotine drevnih artefakata bacili na deponij smeća.

Tadašnji izvršni direktor dao je ostavku nakon što je kompanija namjerno dignula u zrak drevnu špilju, jedno od najznačajnijih australskih arheoloških istraživačkih lokaliteta. Također, u svojem bivšem rudniku u Panguni, u Papui Novoj Gvineji, Rio Tinto, tvrde mještani, bacio je čak milijardu tona rudničkog otpada u deltu rijeke Kaverong-Jaba. Uz to, 2009. je bila špijunska afera u kojoj su četiri zaposlenika u uredu Shanghai RT optužena za mito i špijunažu Kine. Osim njih, uhićeni su direktori dviju velikih tvrtki koje uvoze rude. Stern Hu, Australac koji je bio šef ureda Rio Tinto u Šangaju, osuđen je na deset godina zatvora. Rio Tinto nema rudnik ni u Europi ni u Kini. Kad je riječ o litiju, Rio Tinto nema gdje kopati niti prerađivati ovaj metal. Rudnik u Srbiji bio bi prvi te vrste za ovu tvrtku.

Uz to, za svaku tonu ekstrahiranog litija potrebno je potrošiti oko dva milijuna litara vode. Samim tim potrošnja vode može dovesti do nestašice pitke vode na području na kojem se rudari litij i potencijalno uzrokovati suše i dezertifikaciju u određenim područjima, utječući na cjelokupnu ekološku mrežu. Iskopavanje litija može dovesti i do velikoga kemijskog onečišćenja zraka i vode štetnim tvarima, proizvodnjom velikih količina mineralnog otpada, ali i opasnošću za građane u neposrednoj blizini jer može doći i do respiratornih problema stanovništva.