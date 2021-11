Dugo je bila tišina, do prije nekoliko tjedana kada smo objavili informaciju da se za to zainteresirao OLAF i da je tu nešto drugo posrijedi obzirom da USKOK nije detektirao nikakve probleme. Mene je možda malo iznenadilo, ali to je možda zato što sam navikao na hrvatski sustav. Rekao je to Telegramov novinar Andrej Dimitrijević u RTL Direktu na pitanje oko toga je li ga iznenadilo uhićenje Gabrijele žalac i trojke u aferi softver, o kojoj su pisali još prije dvije godine.

Komentirao je i činjenicu da je slučaj dalje istraživao OLAF, a ne USKOK.

- To bi prvo trebalo pitati njih, iako oni sada tvrde, eto, oni su morali prepustiti slučaj njima, inače... mada, ne znam što su razmišljali dvije i pol godine... Nakon što sam napisao tekst, osobno sam se obratio OLAF-u, sastavio sam tekst, pritužbu, ovo su vam činjenice, ovo su dokazi, molim vas da provjerite. Onda su se javili natrag i tražili su nekakvu dodatnu dokumentaciju, odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i slično. Pa sam im to poslao - rekao je

- Zabrinjavajuće je da USKOK nije našao nikakve elemente, odnosno što mu je trebalo toliko dugo da to zatvori i eto na kraju mora to prepustiti Uredu EU tužitelja - dodao je o činjenici da taj Ured europskog tužitelja vodi Tamara Laptoš, bivša šefica USKOK-a.

Dodao je kako u slučaju Ampelosa, treba kontaktirati USKOK da objasne kako takve prijevare funkcioniraju:

- Jer ono što sam ja primijetio to je da dosta tih nekakvih malih tvrtki se osniva od tih nekakvih velikih tvrtki koje redovno dobivaju poslove pa onda te novonastale male tvrtke koriste te svoje bivše tvrtke kao neki paravan onda se oni zajedno jave na natječaj, a zapravo je tu još neki bivši radnik koji radi u ministarstvu ili gdje već ili su u dogovoru i jednostavno se slože specifikacije, a nama svima ostalima koji smo izvan toga izvan IT-a možda u toj mjeri ne razumijemo te specifikacije. Pa ne razumije ih nitko osim tih ljudi, a kamo li netko tko istražuje u USKOK-u koji nije dovoljno isto informatički potkovan da može shvatiti takvu prijevaru. Ja mislim da je tu zadnjih godina bilo nevjerojatno puno namještenih natječaja koje zapravo nitko nije otkrio je ranije mogao otkriti jer jednostavno nemamo razumijevanje za to - kaže.

Kaže da je tvrtka Ampelos nešto sitno radila, ali da su uglavnom bili u blokadi:

- Nekoliko mjeseci prije samog tog natječaja imali su tog jednog zaposlenika, 800 kuna dobiti ja mislim. To je ono što je nama u redakciji govorilo da je zapravo nešto čudno. Nekakva mala firma za koju nismo čuli, javila se s tom nekom drugom firmom na natječaj, ali ta druga firma koja je renomiranija ne radi softver, nego to radi taj Ampelos s jednim zaposlenikom, morate softver napraviti u 30 dana i nije samo to. Nego istog trena kad je sav taj novac sjeo od Ministarstva regionalnog razvoja, tu govorimo o 13 milijuna kuna plus PDV što je znači 16 milijuna kuna na kraju, kad je taj novac sjeo on je vrlo brzo tako iz te tvrtke već otišao van. Naime direktor si je to isplatio kao dobit plus još isplatio pozajmicu. Sve u svemu otišlo je iz firme 9,2 milijuna kuna praktički dan nakon što je sjeo sav ovaj novac za taj softver koji je inače od početka očito bio precijenjen jer se prvo dogodilo da će on koštati 5 milijuna pa se onda govorilo da će koštati 10 milijuna, na kraju je taj softver narastao na evo 16 milijuna kuna."