Novinar Marin Vlahović o aferi: 'Nisam primio ni lipe ni centa. Znao sam što i kako radim...'

- Određene radnje su u tijeku i vjerujem da će rezultirati određenim postupcima. Ovaj slučaj Lovrinčević nije slučajnost. Znao sam što i kako radim. Način na koji sam radio ovo istraživanje imao je svoju dinamiku, kronologiju i pravila. Od Lovrinčevića nisam primio ni lipe ni centa. Kad sam otvarao YouTube kanal, tražio sam donatore, pa sam ga pitao, a on kao privatna osoba nije pokazao interes da pomaže mom istraživačkom radu. Ostali razgovori se odnose na financiranje televizijskog kanala Mreža. U prethodnoj sezoni kad se snimalo, nisam ništa dogovarao, bio sam suradnik na emisiji. Nisam sudjelovao u nikakvim financijskim aranžmanima. Kad sam počeo svoj projekt, postao sam svjestan određenih radnji i tad sam inicirao svoju istragu - rekao je Vlahović u emisiji Otvoreno.

Opisao je kako je tekla istraga te istaknuo da je vlada Andreja Plenkovića u odnosu prema medijima izrazito koruptivna.

- Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je na neki način suradnje. Tad se radilo u nekih financijskim aranžmanima i trenutno nisam ni pisao, nisam radio ni na Mreži. To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gospodin gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila. Dio ja povezujem i sa krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam - dodao je.

Rekao je kako je situacija s Mrežom TV jedan model funkcioniranja, ali i da se spominje odnos Lovrinčevića i Davora Filipovića s drugim televizijama poput Nove TV.

Gordan Malić odgovorio je na usporedbu afere "Mreža" kao nove "Fimi Medie".

- Prije svega, za slučaj "Fimi Media" smo saznali tek kad je Sanader otišao s vlasti. Tako se uvijek događa kad je vlast korumpirana i nedemokratska. Događa se korupcija, ako vi ne znate ništa, jer se o njoj ne piše, ona se ne istražuje, ministri se ne hapse, ne privode, ne sude. I kao što znamo, tako je protekao Sanaderov 1,5 mandat. Ništa nismo znali. Novinari su mu jeli iz ruke, izdavači su mu jeli iz ruke. To je bio jedan koruptivan odnos koji se zapravo preselio i na mandat Zorana Milanovića. Ni o njegovoj vladi ništa nismo znali. Njegovi ministri koji su kasnije završili na sudu su zapravo optuženi tek kad je on otišao s vlasti. Neki su čak i osuđeni, pravomoćno. Njegov šef kabineta, kao što znamo, je i optužen i osuđen nakon što je Milanović otišao s vlasti. U njegovom mandatu o tome ništa nismo znali. Danas, kao što vidite, znamo sve. Znamo sve u realnom vremenu. Ovo se je dogodilo prije šest mjeseci - kaže Malić.

'Filipović je slika Andreja Plenkovića'

Istaknuo je da ako postoji korupcija, ima je u svim strankama, ima je i u svakoj vladi, svakoj vlasti te dodao da svatko može naručiti neki tekst ili kupiti neki medij, neku emisiju ili nekog novinara ili urednika.

Berislav Jelinić tvrdi da pouzdano zna da je Filipović bio izuzetno fokusiran da sazna što koja firma plaća od oglasnog prostora i što on osobno u smislu reputacije i tretmana u tim medijima od tih medija dobiva.

- Stoji jedan tu atipičan istraživački novinar, ja bih rekao, s dobrim refleksom i s jednim želucom koji ni mogao popiti količinu kretenizma koje je slušao i razmjere korupcije koje su se pomaljale njemu pred nosom. Pa je to snimio, napravio ispravnu stvar i našao se sa mnom nakon nekog vremena i mi smo to prezentirali van, da se pokaže i osvijetli što se tu zapravo zbiva. Znači iz ovog slučaja stoji jedna bjelodana količina autentičnih dojava i svjedočanstava i dokumentacije koja dodatno potkrepljuje razmjere te korupcije. Nacional je objavio nekoliko dokumenata i ugovora koji podudaraju se točno s onim što gospodin Lovrinčević priča koliko će novaca osigurati. Točno su tako i narudžbenice strukturirane. Sad će ići 60, pa će ići 30, pa dijelimo pola, pa ti plaćaš 30% pa vraćaš meni. To je jedna razina korupcije koja je nezapamćena, čak ne niti za HDZ, koji je osuđen kao stranka u aferi Fimi i Media za slične nezakonitosti. Filipović je dio ove Plenkovićeve administracije. Filipović je slika Andreja Plenkovića. On je ciljani kadrovski odabir - zaključio je Jelinić.