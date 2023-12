Poruka iz Mađarske: Kaputt! Iza kulisa afere traje energetski rat između Hrvatske i Mađarske

Povod za smjene ministra Davora Filipovića i njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića polako pada u drugi plan. A povod su, podsjetimo, transkripti iz kojih se vidi da ministrov savjetnik nudi nekim medijima novce javnih tvrtki i fondova za reklamiranje te, čini se, traži da se dio tog novca vrati u njegov džep. To istražuje i Uskok, jer je riječ o potencijalnom kaznenom djelu trgovine utjecajem i zlouporabe položaja. Iako Lovrinčević tvrdi da nikad nije niti tražio niti uzeo novac, a da je uzeo novac “ne vjeruje” niti smijenjeni ministar Filipović, čini se da im to u HDZ-u i ne zamjeraju previše. HDZ-ov vrh više smeta što je Lovrinčević informacije o aferi “plin za cent” dijelio s Mostom. Neslužbeni izvori guraju tezu da su Lovrinčević i Filipović surađivali s oporbenim Mostom kako bi bacali klipove pod noge PPD-u Pavla Vujnovca, a u korist mađarskih energetskih interesa. I to prvenstveno MOL-a, koji je suvlasnik Ine, te njegovih tvrtki za trgovinu plinom.

Elektronička komunikacija

U tom kontekstu može se iščitati i elektronička komunikacija u kojoj Filipoviću i Lovrinčeviću stiže obavijest o kazni PPD-u u Mađarskoj, a u koju smo dobili uvid. Obavijest o kazni stiže prije njene službene objave. Tajnoviti izvor iz Mađarske obraća im se s “Jurica i Davor”, pa nadalje piše da im javlja kako će “sutra ili uskoro” PPD dobiti tešku kaznu u Mađarskoj jer je dokazano da su “manipulirali prekograničnim kapacitetima” na granici Austrije i Mađarske u siječnju 2022.

- Prema mojem privatnome mišljenju, kazna će uništiti PPD. Hvala - piše im iz Mađarske netko na engleskom jeziku.

Pri tom koristi samo jednu njemačku riječ: “kaputt” prije imena tvrtke PPD. PPD-u je kazna od 1,3 milijuna eura stigla u lipnju ove godine od mađarskog regulatora. Regulator MEKH kaznio je PPD jer je svojim ponašanjem na aukciji za transportne kapacitete plina od Austrije do Mađarske povećao cijenu tog transporta, a na kraju odustao od kapaciteta za koje se natjecao.

Znakovito je da mađarskog regulatora koji je kaznio PPD vodi Edit Juhasz, koja je na tu poziciju došla iz MVM-a, gdje je bila pravna savjetnica i zamjenica direktora, a upravo je MVM izbačen iz igre zakupa kapaciteta. Raniji šef bio joj je Peter Szijjárto, trenutačni ministar vanjskih poslova i bliski suradnik mađarskog premijera Viktora Orbana.

Kazna je stigla tri mjeseca nakon što je PPD zakupio trenutačne, postojeće kapacitete za LNG terminal na Krku od 2027. do 2037. godine, preko kojeg se uvozi plin, te je tako izbacio mađarske tvrtke. Terminal se inače proširuje, imat će i dvostruki kapacitet, pa će se i za nove kapacitete voditi poslovna bitka. Činjenica da je netko iz Mađarske obavijestio hrvatskog ministra gospodarstva i njegova savjetnika o kazni prije nego što je ona donesena stavlja se u kontekst rada za mađarske interese i Mostova napada na PPD, a koji je posredno, preko Marina Vlahovića, dobivao informacije upravo od Lovrinčevića o aferi “plin za cent”.

Uloga i poruke Škugora

Detaljnu analizu pozadinskih interesa u ovoj aferi donosi tjednik Express u broju koji će biti od 15. prosinca na kioscima. Međutim, činjenica je da ima još poruka Lovrinčevića, koji preko posrednika komunicira s Nikolom Grmojom iz Mosta. I te poruke sad kolaju u političkom eteru neslužbenim putevima, a očito je da uvid u njih ima i Domovinski pokret, koji se interesno povezuje s PPD-om. Lovrinčević je razmjenjivao i poruke u kojima, osim toga što tvrdi da je HEP na čelu s Franom Barbarićem krivac za aferu s jeftinom preprodajom plina, analizira i dijeli informacije o kupnji Fortenove od strane Vujnovca. Potencira i problem s penalima Petrokemiji koje je naplatio PPD prije prodaje. Daje savjete o čemu bi Most i kako trebao govoriti, pa čak i ispravlja neke podatke koje oni iznose. Sve ide preko posrednika.

Mario Radić, politički tajnik Domovinskog pokreta i jedan od suvlasnika Pevexa, upravo s Juricom Lovrinčevićem i Pavlom Vujnovcem sve je povezao i s aferom Ina, u kojoj je ta tvrtka na preprodaji plina izgubila milijardu eura. Radiću je povod jedna od poruka. Naime, Goran Husić i Damir Škugor, dvojac koji je osumnjičen kao mozgovi operacije u izvlačenju milijardu kuna na plinu iz Ine, prvi su shvatili da HEP prodaje plin ispod cijene ostavljajući viškove u sustavu, što je poslije dobilo ime afera “plin za cent”. Husić, koji je slao poruke i Filipoviću, šalje svoj razgovor Vlahoviću, a ovaj ga prosljeđuje Lovrinčeviću, ali zatim i Grmoji. Tako je, čini se, počela ta afera. Kako je teza da Husić i Škugor nisu radili bez blagoslova nekog iz mađarskog MOL-a, Radić je u dva javna istupa potencirao tu priču.

- O tzv. aferi plin za cent postoje jake indicije da su to osobni interesi koje netko provlači preko Ministarstva gospodarstva i preko Vlade. Sve je krenulo s aferom vezanom uz milijardu kuna izvučenih iz Ine. Kao što znamo, gospodin Filipović je javno lagao, a kasnije više nije mogao demantirati da je imao redovitu komunikaciju s ekipom Goran Husić i Damir Škugor. S tom dvojicom je ručao u konobi Dida u Zagrebu. Cijela ta priča očito je krenula s tim stručnjacima za plin koji su uzeli milijardu kuna - rekao je srijedu Radić i otvoreno dodao kako su Husić i Škugor to tumačili Lovrinčeviću i Filipoviću, a savjetnik je zatim prosljeđivao poruke Vlahoviću, koji ih je slao Grmoji.

A Radić u svemu onda vidi odgovornost i HDZ-a i Mosta, a zanimljivo je da on, kao ni premijer Plenković, ne vidi ništa sporno u tome što je u lipnju i srpnju HEP izgubio 14,8 milijuna eura na razlici cijene, a PPD kupio najveće količine. Ni za Plenkovića ni za Radića tu afere nema. Prema Radićevu je mišljenju “majka” afera Ina, a ova “plin za cent” je “poslužila kao magla da se sakrije ona prva afera”, pa podsjetio da je Škugor bio kandidat za predsjednika uprave HEP-a i da ga je na to mjesto gurao Filipović.

- Legitimno je s njihove strane da se brane na sve moguće načine. No to je afera svih afera koju HDZ očito želi zakopati - kaže Radić.

Važan je lopovluk

Grmoja je inače priznao kako je informacije dobivao od Vlahovića, da je znao kako je izvor netko u ministarstvu, ali da Lovrinčevića ne poznaje. O drugim optužbama u srijedu je odgovarao predsjednik Mosta Božo Petrov.

- Potpuno mi je irelevantno koja je osoba kome dala informaciju, hajdemo pričati o toj informaciji. Ona govori o lopovluku na najvišoj razini države, s tim se mi trebamo baviti - poručio je šef Mosta Petrov.

“Lopovluk” koji spominje Mostov predsjednik odnosi se na bivšeg savjetnika ministra gospodarstva Juricu Lovrinčevića, koji je Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane više državnih tvrtki, a zauzvrat je tražio da mu se povratnom transakcijom isplati polovica iznosa. Zbog objave ove vijesti u medijima smijenjeni su i Lovrinčević i dojučerašnji ministar Filipović.

- U trenutku kad vi vidite da je modus operandi HDZ-a ostao isti 15 godina, a u ovoj prepisci se vidi da izvlači novac iz državnih ustanova za svoju promidžbu, priča se pomiče na to kako je putovala ta informacija, a ljudi nasjedaju na tu vrstu spina - rekao je Petrov.

Petrov tvrdi da je premijer Plenković mogao zaustaviti korupciju i kriminal u aferi “plin za cent” jer je imao sve informacije, ali nepravilnosti o prodaji viškova plina nije prijavio, pa je HEP izgubio 15 milijuna eura.

Zbog toga će Most, dodaje, prijaviti svaku korupciju i kriminal, bez obzira na to od koga dolazi informacija.

- Oni koji u ovoj priči nisu na strani Mosta, koji želi sve raščistiti i koji ne želi da se ukrade niti jedan cent državnog novca, ti drže ljestve onima kojim sustavno pljačkaju našu državu - tvrdi Petrov, a među onima koji ne žele da se sve raščisti prozvao je upravo Domovinski pokret.