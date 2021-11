Novinar RTL-a, Goran Latković u prijenosu uživo s Trga bana Jelačića izjavio je kako su ga prosvjednici napali.

- Na ovakvim prosvjedima naučili smo biti izvrgavani verbalnim napadima, no ovoga puta došlo je i do fizičkog na našu ekipu, odnosno na mene. Kada smo prolazili kroz ovdje okupljene ljude, prvo sam dobio lakat u rebra, a zatim i dva šamara u glavu od dvije osobe i to s leđa, tako da nisam mogao vidjeti niti o kome se radi i tko su napadači.

Dakle dva fizička napada na novinarsku ekipu i to na jednom od prosvjeda za slobodu - rekao je Latković.

O napadu se oglasila i novinarka RTL-a Ivana Ivanda Rožić na svom Twitter profilu.

- Krasna ekipa na prosvjedu za "SLOBODU", ti divni ljudi napali našeg Gorana Latkovića. Prvo lakat u rebra, pa dva šamara. Za krasnu se slobodu zalažu svi ti ljudi. Dno! - napisala je.

Oko 18 sati NovaTv izvjestila je i o napadu prosvjednika na svoju novinarsku ekipu na čelu s novinarkom Petrom Buljan.

Za vrijeme izvještavanja, ekipu je oskužila grupa prosvjednika koji su ih verbalno izvrijeđali.

O incidentu se oglasila i urednica informativnog programa Nove TV, Ksenija Kardum.

- Pravo na slobodu je i sloboda da novinari rade svoj posao. Nitko zbog toga ne smije biti fizički ni verbalno napadnut. Kolega Goran Latković napadnut je fizički, a Petra Buljan verbalno. Takvo ponašanje je obično divljaštvo - zaključila je.