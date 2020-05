Novinarki prijeti da će joj glavu odsjeći, policija kaže: Samo to?

Go*na nam na grbaču navaljujete, teraj to iz države. Sutra da ga vidim na mojoj djedovini, kako šeće kroz stoljetnu šumu... Svima bih odsjekao glave, ne samo njima, nego i vama dušebriznicima što dočekujete ta go*na paravojna, napisao je na Facebooku Goran Živanović iz Bratunca u BiH.

Povod gnjusnom i prijetećem ispadu bila je fotografija na kojoj je novinarka i urednica portala eTrafika.net Vanja Stokić s dvojicom migranata, koja je u Bihaću radila priču o migrantima.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Policija: Samo to? Dođite za dva dana

Prijetnju je shvatila ozbiljno i isti je dan otišla u policijsku postaju u Banja Luku prijaviti slučaj. To je bilo u petak. No u policiji to nisu shvatili previše ozbiljno.

Rekli su joj da dođe u - ponedjeljak?!

- Policajka koja je bila dežurna, nakon svega što sam joj ispričala, rekla mi je: 'Samo to'? Onda je nazvala inspektora i rekla mi je da dođem u ponedjeljak, da će me tada primiti inspektor koji se inače ne bavim time, ali da će nekome proslijediti. Ne osjećam se sigurno, bojim se, a oni bi čekali dva dana da mi uzmu izjavu - ispričala je novinarka.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Morali smo objaviti njegovo ime i fotografiju

Obzirom na inertnu i neshvatljivu nezainteresiranost policije, portal eTrafika.net objavio je sve uz fotografiju čovjeka koji je prijetio urednici i novinarki. No ohrabren izostankom bilo kakve reakcije policije, muškarac je nastavio uznemiravati novinarku.

- Objava njegovog imena i fotografije nosila je novu opasnost, ali to smo morali učiniti kako bi me koliko, toliko zaštitili. No on je nastavio s prijetnjama, čak mi je i poslao broj telefona da proslijedim policiji da ga lakše pronađu - ispričala je Vanja Stokić.

Nakon što je portal na kojem radi objavio cijelu priču o prijetnjama smrću novinarki i neaktivnosti policije, javilo se i udruženje novinara u BiH koje je od MUP-a i policije zahtijevalo hitnu reakciju i sankcioniranje policajaca koji nisu odmah otvorili slučaj.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Iz policije su zvali i rekli da je priveden

Nakon toga sve je odjedanput policiji postalo zanimljivo.

- Iz policije su me zvali u nedjelju ujutro da dam izjavu. Rekli su mi da su ga priveli sinoć iza ponoći. Ali ne znam jesu li ga zadržali. Sad netko s njegovog profila briše komentare koje je pisao - rekla je novinarka Vanja i dodala da je poražavajuće što su se u slučaj morali uključiti mediji i javnost kako bi policija reagirala.

- Što je s ljudima koji nemaju pristup medijima i koji nemaju čitavu mrežu ljudi oko sobe? Moja je sreća što imam, ali što rade oni nemaju nikoga, a doživljavaju iste ili još gore stvari? - pita se novinarka.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Udruženje novinara u BiH o neprofesionalnom postupanju policije u ovom slučaju obavijestit će Europsku federaciju novinara i sve druge međunarodne institucije te traže da policija jednako postupa kod prijetnji javnim osobama kao i novinarima.