NAPAD USRED ZAGREBA

Sramotan napad: Nasrnuo na novinarsku ekipu N1 televizije

Sramotan napad: Nasrnuo na novinarsku ekipu N1 televizije
Nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.

Novinarska ekipa N1 televizije napadnuta je u srijedu na Trgu bana Jelačića u Zagrebu dok su obavljali novinarski zadatak i snimali izjave. Kako navode, nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.

Incident su prijavili policiji kako bi se utvrdio identitet počinitelja i sve okolnosti napada. 

- Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana - kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.

