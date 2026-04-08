UPALI U MREŽE

NOVO ISTRAŽIVANJE Velike bijele psine se vraćaju u Jadran, idealan je za razmnožavanje?

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: G. Mitrović/Istraživanje

Zabilježena su dva suvremena slučaja ulova mladunaca, jedinki u prvoj godini života, 2018. uz obalu Hrvatske te 2025. uz obalu Crne Gore. Takvi ulovi predstavljaju optimizam za biologe

Velika bijela psina (Carcharodon carcharias), jedna od najpoznatijih morskih grabežljivica na svijetu, nastanjuje široko geografsko područje koje uključuje i Jadransko more. Ipak, znanstvenici već desetljećima upozoravaju na značajan pad brojnosti njezine populacije u Sredozemlju, što istraživanje ove vrste u prirodnom okruženju čini sve izazovnijim.

Najnovije istraživanje, koje potpisuju Ilija Ćetković, Jacopo Bernardi, Pero Ugarković, Alessandro De Maddalena, Branko Dragičević, Zdravko Ikica i Ana Pešić donosi tračak optimizma. Zabilježena su dva suvremena slučaja mladunaca, jedinki u prvoj godini života, i to 2018. uz obalu Hrvatske te 2025. uz obalu Crne Gore. Oba slučaja zabilježili su lokalni ribari, a do znanstvenika su stigla putem dojava. Inače, posljednje viđenje u Hrvatskoj bilo je 2023. kad je primjerak uočen kraj Rogoznice

Posebno je zanimljiv slučaj iz Crne Gore, gdje je mladunac fotografiran i potom pušten natrag u more bez ozljeda, još dok je bio u vodi. Ovakvi primjeri ukazuju na sve veću svijest i edukaciju među ribarima, koji postaju važni partneri u očuvanju morskih vrsta.

Znanstvenici naglašavaju kako upravo 'građanska znanost' ima ključnu ulogu u bilježenju rijetkih i teško uočljivih vrsta, poput velikih morskih pasa iz skupine hrskavičnjača. Ovakav pristup, koji uključuje lokalne zajednice, ne samo da pomaže prikupljanju podataka, već i doprinosi edukaciji i zaštiti morskog ekosustava.

VIĐENA KOD CRNE GORE Velika bijela psina ponovo hara u Jadranu. Stručnjak: 'Dolaze zbog hrane, a od ljudi bježe'
Velika bijela psina ponovo hara u Jadranu. Stručnjak: 'Dolaze zbog hrane, a od ljudi bježe'

S nedavno zabilježenim mladuncem na istom području, ovi nalazi upućuju na mogućnost da istočni Jadran predstavlja suvremeno područje razmnožavanja velike bijele psine. Iako ta hipoteza još treba biti potvrđena dodatnim istraživanjima, otkriće budi nadu da bi se ova impresivna vrsta mogla postupno oporaviti u našim morima. Njihov ostanak ovisi i o broju tune, koja je njima najdraži plijen

