Novo rusko naoružanje u ratu: Koriste tenkove T-14 i vježbaju podmornice u Japanskom moru

Rusija je počela koristiti svoje nove tenkove T-14 Armata kako bi gađala ukrajinske položaje "no još nisu sudjelovali u izravnim napadačkim akcijama", a ruske su podmornice u Japanskom moru potopile lažnu neprijateljsku podmornicu u sklopu vojnih vježbi, pišu u utorak ruske agencije.

Ruska državna novinska agencija RIA je rekla da su tenkovi ojačani dodatnom zaštitom na bokovima dok su njihove posade prošle proces "borbene koordinacije" na poligonima u Ukrajini.

Tenk T-14 ima kupolu u kojoj ne mora biti čovjek, već posada na daljinu upravlja oružjem iz "izolirane oklopne kapsule smještene ispred trupa".

Tenkovi na autocesti mogu postići maksimalnu brzinu od 80 kilometara na sat, objavila je RIA.

Britanske vojnoobavještajne službe su u siječnju objavile da ruske snage u Ukrajini nevoljko primile prvu pošiljku tenkova zbog njihovog "lošeg stanja".

Rekle su također da bi raspoređivanje tenkova T-14 vjerojatno bila "odluka visokog rizika" za Rusiju, donesena u prvom redu u propagandne svrhe.

"Program koji se razvijao 11 godina, suočio se s odgodama, smanjenjem planirane veličine flote i izvješćima o problemima u proizvodnju", rekla je britanska vojska.

Kremlj je naručio proizvodnju 2300 tenkova, prvi put predstavljenih 2015., do 2020. godine, no to je kasnije pomaknuto na 2025., prema ruskim medijima.

Novinska agencija Interfax je u prosincu 2021. objavila da je državni konglomerat Rostec započeo proizvodnju otprilike 40 tenkova s očekivanim vremenom dostave nakon 2023.

Protupodmorničke vježbe

Podmornice ruske pacifičke flote su uništile lažni neprijateljski objekt u sklopu vojnih vježbi u Japanskom moru, objavio je u utorak Interfax.

"Dvije dizelsko-električne podmornice ... odradile su taktičku protupodmorničku vježbu u Japanskom moru kako bi pronašle i uništile lažnu neprijateljsku podmornicu", rekla je agencija, navodeći priopćenje flote.

Podmornice su koristile "torpedo za trening" kako bi napale metu, objavila je agencija.

Podmornice Projekt 636 Varšavjanka korištene u vježbi dio su ruske klase dizelsko-električnih napadačkih podmornica, na zapadu poznatih kao "poboljšana klasa Kilo".

Novinska agencija TASS je objavila da će šest podmornica biti proizvedeno za rusku sjevernu flotu u Arktiku.

Plovila, koja nose krstareće projektile Kalibr-PL, duga su 74 metara i mogu ploviti i do otprilike 7500 milja.

Rusija je u ponedjeljak najavila vježbe svog protupodmorničkog razarača Admirala Tribuca u Japanskom moru.

