Novo žarište korone u Pekingu: Još se istražuje kako se stvorilo

Izgledalo je da je koronavirus gotovo iskorijenjen iz Kine, gdje se krajem 2019. pojavio u Wuhanu, sve dok prošli tjedan nije izbilo novo žarište

<p>Zasad nije sigurno zbog čega se stvorilo novo žarište koronavirusa u Pekingu, rekli su dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije u ponedjeljak, naglasivši da su tvrdnje da je uvezen ili da je nađen na pakiranju lososa samo hipoteze.</p><p>U nekim dijelovima kineske prijestolnice uvedene su sigurnosne kontrolne točke, škole su zatvorene kao i kulturni i sportski objekti a ljudima je rečeno da se testiraju na koronavirus, nakon porasta broja zaraženih koji je navodno povezan s najvećom tržnicom svježe hrane u tom gradu.</p><p>Državni mediji izvijestili su da je virus pronađen na daskama za rezanje uvoznog lososa na pekinškoj tržnici Xinfadi.</p><p><strong>Mike Ryan</strong>, čelnik WHO-ovih hitnih programa, rekao je na brifingu da se ne bi izjašnjavao o tome treba li pakiranja testirati na virus.</p><p>Ranije su neki stručnjaci rekli da nije vjerojatno da je sama riba uzrok zaraze a svaka veza s lososom rezultat je unakrsne kontaminacije.</p><p>Ryan je rekao da WHO prati situaciju, koja je zabrinjavajuća jer se pojavila u tako velikom gradu kao što je Peking, i da je WHO u bliskom kontaktu s kineskim vlastima koji zarazu pokušavaju zauzdati.</p><p>"Kao što smo vidjeli u mnogim zemljama, pojava novih žarišta je uvijek razlog za zabrinutost", dodao je.</p><p>WHO je objavio i da je više od 100 novih slučajeva Covida-19 zabilježeno u Pekingu od ponovne pojave bolesti u kineskom glavnom gradu.</p><p>"Prošli tjedan, Kina je javila o jednom novom žarištu u Pekingu, nakon više do 50 dana bez ijednog slučaja u tom gradu. Sada je potvrđeno više od 100 slučajeva. Istražuje se podrijetlo virusa i koliko se proširio", rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.</p><p>"I zemlje koje su pokazale sposobnost da zaustave prijenos Covida-19 trebaju ostati oprezne zbog moguće ponovne pojave" virusa, dodao je.</p><p>Zasad nije zabilježen nijedan smrtni slučaj.</p>