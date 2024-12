Novu ministricu čeka jedan od najtežih zadataka u ovoj državi

Doc. dr. Irena Hrstić postala je i službeno nova ministrica zdravstva. Sektor je to u kojem su žene bile rijetke na ministarskoj poziciji. Točnije, dosad je bila samo jedna, i to u vrijeme Račanove vlade, Ana Stavljenić Rukavina. Priča s njom neslavno je završila - ostavkom nakon mučne afere Baxter. A prije i poslije toga ministarska fotelja u zdravstvu bila je isključivo testosteronski teritorij u kojem se nitko nije iskazao do te mjere da možemo reći kako je zdravstveni sustav posve reformirao i povlačio mudre poteze. Irena Hrstić ovoga je ljeta postala državna tajnica u Ministarstvu zdravstva te je vrlo brzo, nakon dosad neviđene afere u ovoj sferi koja ostavlja gorak okus, preuzela vrući zdravstveni krumpir i dobila ulogu nekoga tko se mora suočiti s morem komplikacija, propustima svojih prethodnika i brojnim izazovima u problematici koja se produbljivala godinama.

