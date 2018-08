Nožem krenuo na hrvatskog policajca: Pritvorili Iračanina

Iračanin koji je pri ilegalnom prijelazu granice kod Vaganca nožem krenuo prema hrvatskom policajcu predan je pritvorskom nadzorniku, a u skupini su bila još četvorica muškaraca za koje je ličko-senjska policija utvrdila da su također irački državljani.

Nakon kriminalističke obrade policija je u četvrtak izvijestila kako je zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja napada na službenu osobu, 27-godišnji Iračanin predan pritvorskom nadzorniku PU ličko-senjske, a protiv njega je dostavljena prijava nadležnome državnom odvjetništvu.

Ostala četvorica Iračana bit će procesuirani prema Zakonu o strancima.

Hrvatska policija je 31. srpnja, nadzirući državnu granicu u Vagancu uređajem za noćno promatranje, uočila skupinu od pet osoba koje su prelazile državnu granicu iz BiH u Hrvatsku izvan graničnog prijelaza, a jedan od njih je nožem krenuo na policajca.

Policajac je, kako je prije objavljeno, i na hrvatskom i na engleskom jeziku zapovjedio napadaču da odbaci nož i stane, no on se na to oglušio i nastavio se policajcu približavati s nožem u ruci. Nakon što se nije zaustavio ni na drugo upozorenje i zapovijed, policajac je ispalio upozoravajući hitac iz službenog vatrenog oružja u zrak, i tek nakon tog upozorenja napadač je stao i odbacio nož.