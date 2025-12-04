Obavijesti

News

PREPLAŠIO DJELATNICU

Nožem mahao po dućanu u Puli, građanin ga uspio zadržati

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nožem mahao po dućanu u Puli, građanin ga uspio zadržati
Foto: Ilustracija

Zbog stanja u kojem se nalazio, 47-godišnjak je prevezen u zdravstvenu ustanovu, gdje je i zadržan na liječenju

Muškarac (47) u srijedu je u nekoliko navrata narušavao javni red i mir u pulskoj trgovini, izašao je pa se vratio sa preklopnim nožem. To je kod 38-godišnje djelatnice izazvalo uznemirenost, a muškarca je zaustavio građanin koji ga je zadržao do dolaska policije.

- Zbog stanja u kojem se nalazio, 47-godišnjak je prevezen u zdravstvenu ustanovu, gdje je i zadržan na liječenju. Po otpuštanju iz zdravstvene ustanove, policija će nad 47-godišnjakom provesti kriminalističko istraživanje - priopćila je policija.

