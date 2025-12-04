Policija uhitila jednog čovjeka u Splitu zbog napada na policajca

Na području Bilica u Splitu oštrim predmetom teško je ozlijeđen policajac u srijedu navečer, a bio je izvan službe i odjeven u civilnu odjeću, izvijestili su u iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u četvrtak.

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje su ga i zadržali.

- Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku - priopćili su iz policije.

- Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima - poručili su iz policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.