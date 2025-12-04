Obavijesti

News

Komentari 26
IZBODENI POLICAJAC U BOLNICI

Policija uhitila jednog čovjeka u Splitu zbog napada na policajca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija uhitila jednog čovjeka u Splitu zbog napada na policajca
ilustracija/Split | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan...

Na području Bilica u Splitu oštrim predmetom teško je ozlijeđen policajac u srijedu navečer, a bio je izvan službe i odjeven u civilnu odjeću, izvijestili su u iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u četvrtak.

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje su ga i zadržali.

OČEVID U TIJEKU Užas u Splitu: Policajac teško ranjen oštrim predmetom, traje potraga za napadačem
Užas u Splitu: Policajac teško ranjen oštrim predmetom, traje potraga za napadačem

- Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem je pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku - priopćili su iz policije.

- Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima - poručili su iz policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025