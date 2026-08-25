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POLICIJA POTVRDILA

Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!

Piše Luka Safundžić,
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Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!
Foto: 24sata
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Iz policije su potvrdili kako je oko 21 sat došlo do razbojništva u Španskom

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako imaju informaciju o razbojništvu u Španskom. 

Naime, nepoznati počinitelj je oštrim predmetom počinio razbojništvo nad zaposlenicom trgovine (23).

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- Potraga za njim je u tijeku - kratko su poručili iz policije. Vijest o razbojništvu brzo se proširila društvenim mrežama. 

-  Žena sa djetetom u kolicima mi je rekla da bježim - stoji u jednom od komentara. 

- Prošlo je tri policijska auta i dvije marice - dodaje drugi

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