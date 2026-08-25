Iz policije su potvrdili kako je oko 21 sat došlo do razbojništva u Španskom
POLICIJA POTVRDILA
Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!
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Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako imaju informaciju o razbojništvu u Španskom.
Naime, nepoznati počinitelj je oštrim predmetom počinio razbojništvo nad zaposlenicom trgovine (23).
- Potraga za njim je u tijeku - kratko su poručili iz policije. Vijest o razbojništvu brzo se proširila društvenim mrežama.
- Žena sa djetetom u kolicima mi je rekla da bježim - stoji u jednom od komentara.
- Prošlo je tri policijska auta i dvije marice - dodaje drugi
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