Nožem opljačkao trgovinu u Zagrebu: Traje potraga za njim!

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako imaju informaciju o razbojništvu u Španskom.

Naime, nepoznati počinitelj je oštrim predmetom počinio razbojništvo nad zaposlenicom trgovine (23).

- Potraga za njim je u tijeku - kratko su poručili iz policije. Vijest o razbojništvu brzo se proširila društvenim mrežama.

- Žena sa djetetom u kolicima mi je rekla da bježim - stoji u jednom od komentara.

- Prošlo je tri policijska auta i dvije marice - dodaje drugi