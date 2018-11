'Nudio mi je 2000 eura da mu napravim prigušivač za pištolj'

“Tražio je od mene da mu napravim prigušivač za pištolj od filtera za ulje jer je on to gledao na YouTubeu i za to mi je ponudio 2000 eura. Rekao sam mu da mu ja to ne mogu napraviti i dao sam mu kontakt od jednog tokara.”

Rekao je to jučer, među ostalim, Hrvoje M., susjed Ivice Đole, 40-godišnjeg bivšeg vlasnika malonogometnog kluba i bivši suprug misice Ivane Delač kojem se sudi za pokušaj razbojstva u mjenjačnici 18. svibnja ove godine na Malešnici, piše Jutarnji list.

Đolo je uperio pištolj u vlasnika mjenjačnice Matu Lekića, koji je počeo vikati “Ubit će me! Ubit će me!” pa je Đolo otišao bez plijena, no snimile su ga nadzorne kamere.

- Je li Vam Đolo rekao zašto mu treba pištolj s prigušivačem? - pitao je Đolina susjeda sudac Turudić.

- Rekao je da treba zastrašiti nekog u Bugarskoj. Pištolj mi nije dao, već ga je ostavio u jednoj kutiji u mojoj garaži. Jedan dan je nazvala njegova žena i rekla da se makne ono što je Ivica ostavio kod mene jer će doći policija na pretres. Nazvao sam odvjetnicu, a onda i jednog prijatelja koji je inspektor u policiji i on mi je savjetovao da nazovem 112. To sam i učinio i kad je došla policija, predao sam im pištolj - ispričao je Hrvoje M.