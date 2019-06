Nuklearni pregovori s Iranom još ne ispunjavaju očekivanja

Na pregovorima koji se vode u Beču o tome kako očuvati nuklearni sporazum s Iranom u petak je došlo do napretka, no on vjerojatno neće biti dostatan kako bi naveo Teheran na promjenu odluke o tome da prekorači postavljena ograničenja za obogaćivanje urana, najavio je iranski izaslanik na ovim pregovorima.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Abbas Araqchi to je kazao nakon gotovo četiri sata pregovora s diplomatima iz Velike Britanije, Kine, Francuske, Njemačke i Rusije.

"Bio je ovo korak naprijed, no još uvijek nije dostatan jer nije ispunio očekivanja Irana", kazao je Araqchi novinarima.

Dodao je kako ne vjeruje da bi napredak postignut tijekom dana mogao biti dostatan da bi Iran odustao od najavljenih koraka, ali je istaknuo kako će konačna odluka o tome ipak biti donesena naknadno.

Kazao je kako su Europljani na sastanku kazali da je postao operativnim posebni platni mehanizam INSTEX za trgovinu s Iranom, kojega je uspostavila Europska unija kako bi se zaobišle američke sankcije Teheranu, što znači da su provedene i prve transakcije, no sve to još uvijek nije dovoljno jer države EU još ne kupuju iransku naftu, što je ključni zahtjev kako bi se održao nuklearni sporazum iz 2015. godine.

"Kako bi INSTEX bio od koristi za Iran Europljani moraju kupovati (iransku) naftu ili razmotriti kreditne linije za taj mehanizam. U protivnom INSTEX neće biti ono što oni ili mi očekujemo", kazao je Araqchi.

Kako je pojasnio, INSTEX je sada proširen i na druge europske države osim Francuske, Velike Britanije i Njemačke, nazvane i skupina E3.

Jedan europski diplomat potvrdio je kako je ovaj platni mehanizam postao operativnim, no tri države to tek trebaju službeno objaviti.

U zajedničkoj izjavi koju su ranije tijekom dana objavile Austrija, Belgija, Finska, Nizozemska, Slovenija, Španjolska i Švedska te su zemlje navele kako surađuju s državama skupine E3 kako bi dodatno razvili ovaj trgovinski mehanizam.

Araqchi je također kazao kako su se svi sudionici pregovora u Beču suglasili da "vrlo brzo" organiziraju novi sastanak na ministarskoj razini.

Iran je prije desetak dana najavio kako će idućih dana premašiti međunarodno dogovoreno ograničenje zaliha obogaćenog urana, korak koji će vjerojatno dodatno zategnuti visoke napetosti s Washingtonom, no dodao je da europske zemlje još imaju vremena očuvati nuklearni dogovor.

Američko-iranske napetosti pogoršale su se nakon optužbi administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Teheran izveo napade prošli četvrtak na dva naftna tankera u Omanskome zaljevu, važnoj ruti za prijevoz nafte.

Iran je opovrgnuo da je bio umiješan.

(tob)