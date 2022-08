O obdukciji ovisi cijela istraga smrti Vladimira Matijanića: 'Možda će je trebati ponoviti'

Posljednji dani života novinara Vladimira Matijanića (50) otkrili su svu bijedu i trulež hrvatskog zdravstvenog sustava, a niz skandala nastavio se i nakon njegove smrti. Tako je obdukciju, umjesto specijalista sudske medicine, obavila bolnička patologinja, a ona nije ovlaštena ni školovana za interpretiranje uzoraka. Dr. Antonio Alujević, specijalist patologije i sudske medicine, stalni sudski vještak sudske medicine i pročelnik Odjela za sudsku medicinu pri Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split, kaže kako nam ne zna reći hoće li se obdukcija morati ponavljati, ali da su imali i takvih slučajeva.

- Treba napraviti nalog da se ponovi obdukcija. DORH može naložiti ponovnu obdukciju, mogu je zatražiti čak i nakon pogreba. Vidite, postoje četiri velika grada: Split, Rijeka, Zagreb i Osijek. Nema šanse da u ta četiri grada patolog koji nije sudski medicinar i vještak radi obdukciju. U Zadru nemate čovjeka, ali zato će on doći iz Zagreba. U svakom slučaju, nema šanse da obdukciju radi bolnički patolog nego je mora obaviti vještak sudske medicine - kaže nam dr. Alujević, koji je završio obje specijalizacije. Objašnjava nam plastično.

- Imate mrtvog čovjeka na Ilici, dolazi patolog, vidi ga i kaže: ‘Aha, to je infarkt’. A ja kao specijalist sudske medicine pogledat ću je li ga udario tramvaj, ima li nož u leđima, ima li tragova nasilja... Naprosto drukčije razmišljamo - zaključuje dr. Alujević.

Kontaktirali smo prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, predstojnika splitske patologije, kako bismo doznali tko je dao nalog za obdukciju: Liječnica je obdukciju obavila 06. kolovoza 2022., o čemu je prethodno obavijestila Voditelja Odjela za sudsku medicinu i Pročelnika zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju.”

Kako doznajemo, rađena je biopsija i ne zna se kad će nalazi biti gotovi. Do sada je poznato da je u trenutku smrti imao masivni plućni edem. Što će još pokazati obdukcija, tek će se doznati i o tome ovisi cjelokupni tijek istrage. A istraga o smrti Vladimira Matijanića vodi se na više “fronti”. Ministarstvo zdravstva poslalo je inspekciju, KBC Split pokrenuo je unutarnji nadzor, a nakon kaznene prijave zbog nesavjesnog liječenja, izvide u cijelom slučaju provodi i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Podsjetimo, riječ je o slučaju koji je potresao hrvatsku javnost, o smrti čovjeka koji se perom borio za bolje društvo. Sustav ga je iznevjerio. Matijanić se, kako smo prije pisali, zarazio korona virusom, uz koji je imao i mnogo drugih dijagnoza. Osjećao se loše i pokušavao je dobiti pomoć na Hitnom infektološkom prijemu KBC-a Split. Oni su ga poslali kući. Dalje je pomoć pokušavao dobiti telefonom i svaki dan je bivao sve lošije i lošije. Dežurnim liječnicima strpljivo je objašnjavao kako se osjeća i koje sve bolesti ima, među ostalim, intersticijsku bolest pluća i Sjögrenov sindrom. U četvrtak i petak, 4. i 5. kolovoza, on i njegova partnerica Andrea Topić, također novinarka, uputili su više poziva bolnici i Hitnoj. Matijanić je oko deset puta zvao Hitni infektološki prijem, kao i Hitnu na 194. Andrea je u petak, na dan kad je preminuo, Hitnu infektologiju i Hitnu pomoć zvala četiri puta. Liječnik Dominko Carev, koji je bio dežuran u trenutku Matijanićeva poziva, na temelju telefonskog razgovora zaključuje da on nije imunokompromitiran i da sve što mu je nabrojio spada pod normalne simptome Covida.

- Iznenadilo me što čitam i slušam da je u konkretnom slučaju navodno pacijentu preporučeno necijepljenje, odnosno da iz nekog razloga cjepivo nije smio primiti. Imunokompromitirani spadaju u najrizičnije pacijente, kojima se itekako preporučuje cijepljenje. Ono može imati malo manji učinak nego kod zdravih ljudi, ali je dokazano da smanjuje mogućnost najgorih ishoda. Postoje slučajevi u kojima su pacijenti alergični na neki sastav iz cjepiva, no ni takvima se ne preporučuje da se ne cijepe nego da se cijepe u bolničkim uvjetima, da budu pod nadzorom. Nažalost, naslušao sam se kao liječnik ovih teorija - kaže nam pulmolog Saša Srića.

Pojasnio je kako kolege koji rade na Hitnoj procjenjuju mora li pacijent u bolnicu ili ne.

- Bolnički liječnici teško mogu preko telefona procijeniti u kakvom je stanju pacijent. Neki dobro zvuče, a teškog su stanja i obrnuto. Može se raditi i o tome da pacijent ima dojam kako ne dobiva dovoljno kisika, a da saturacija pokaže zasićenost od 98 posto. Tad ih se ne šalje na bolničko liječenje nego im se daju vitamini za jačanje imuniteta i lijekovi za snižavanje temperature. No kod imunokompromitiranih kad je saturacija kisikom 93 posto, već bi trebali u bolnicu na promatranje - dodaje Srića.

Pitali smo i što mu iskustvo s Covid-19 govori kad riječ o pacijentima kojima se stanje naglo pogoršalo.

- Nagli preokret događao se kod delta soja. Pacijenti kojima se stanje poboljšavalo u roku od nekoliko sati znali su završiti na respiratoru. Dolazilo je do citokinskih oluja, odnosno naglog sloma imunološkog sustava uzrokovanog zaraženim stanicama. Drugi uzrok bile su tromboze kod pacijenata s plućnom embolijom. Dokazano je da kod Covid zaraženih postoji bojazan od pojačanog zgrušavanja krvi i plućna embolija može nastati u svakom trenutku. Zato se pacijentima daju lijekovi za ‘razrjeđivanje krvi’ - pojasnio je pulmolog Srića.

Dr. Petar Šore, specijalist reumatologije, interne medicine i sportske medicine, koji je posljednjih godina upućen u zdravstveno stanje Vladimira Matijanića, za portal index.hr kazao je kako to što doktor na snimci govori nema nikakvog smisla.

- To je li pacijent uzimao terapiju ne određuje je li on bio imunokompromitiran nego imunokompromitiranost određuju njegove dijagnoze, a za njih se liječnik na telefonu nije pretjerano interesirao. Vladimir je bio itekako imunokompromitiran i njegovo je stanje bilo ozbiljno. On je 99 posto imunokompromitiran zbog dijagnoze, tek 1 posto je imunokompromitiran zbog terapije - rekao je dr. Šore i dodao kako je velika pogreška što Matijanića nisu prepoznali kao imunokompromitiranog pacijenta, ali i to što ga nisu na vrijeme primili u bolnicu.

- Vladimir je u protekle dvije godine zbog autoimunih bolesti bio hospitaliziran. Ofrlje su to ocijenili. Ne ulazi u meritum stvari, ne interesira se za to što mu je netko pogrešno savjetovao da se ne cijepi. Banalizirana je njegova bolest. Vladimir je sam rekao: ‘Imam Sjogren, sarkoidozu i druge dvije bolesti’, pacijent je izričito rekao da je imunokompromitiran na bazi dijagnoze, ne na bazi terapije - kazao je dr. Šore za index.hr objašnjavajući kako je Dekortin, koji je Vladimir pio tek drugi dan, kad se najgore dogodilo, kortikosteroid. Hitna mu je nakon dolaska dala još kortikosteroida, Solumedrol, iako bi se liječenje kortikosteroidima trebalo odvijati pod stalnim medicinskim nadzorom, nipošto kod kuće.

Ja se ne bih usudio dati čovjeku injekciju Solumedrola i ostaviti ga kod kuće samog s tim. Pogreška je što su mu to dali i ostavili ga kod kuće a da ne prate što se dešava s plućima – zaključio je dr. Šore.

O svemu su se oglasili i iz Ministarstva zdravstva.U KBC-u Split pokrenut je unutarnji nadzor, a inspekcije Ministarstva zdravstva u svim su zdravstvenim službama uključenima u ovaj slučaj.

- Cilj nam je sagledati cijeli ovaj slučaj iz svih kutova, utvrditi potpunu istinu i predočiti je obitelji pokojnog Vladimira Matijanića, a potom i cjelokupnoj javnosti. Naš zdravstveni sustav treba biti na usluzi svakom pacijentu – istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš.

Nitko nije tražio da ga odvedu u bolnicu, nemamo to zapisano. Tako sam čuo... Ja ne znam...

dr. Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije

Histološka analiza je u tijeku te ćemo po završetku iste o uzroku smrti izvijestiti obitelj i javnost

Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split

Komentiranje slučaja i iznošenje neprovjerenih činjenica otežava rad inspektorima na slučaju

Vili Beroš, ministar zdravstva, kaže kako će oni utvrditi činjenice o slučaju

On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne

dr. Hrvoje Tomasović u skandaloznoj objavi o liječenju preko veze

Obdukciju je obavila bolnička patologinja, a ona nije ovlaštena ni školovana za to...

Dr. Antonio Alujević, specijalist patologije i sudske medicine ne zna hoće li obdukcija ponovno raditi

