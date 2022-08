Liječnik Šore: Matijanić je bio visoko imunokompromitiran, nema smisla što liječnik govori

Petar Šore, specijalist interne medicine i reumatologije, zadnjih je godina bio upoznat s medicinskim stanjem Vladimira Matijanića te u razgovoru za Index tvrdi da je bio visoko imunokompromitiran.

- Ovo što doktor na snimci govori nema nikakvog smisla. To je li pacijent uzimao terapiju ne određuje je li on bio imunokompromitiran, već imunokompromitiranost određuju njegove dijagnoze, a za njih se liječnik na telefonu nije pretjerano interesirao. Vladimir je bio itekako imunokompromitiran i njegovo je stanje bilo ozbiljno. On je 99 posto imunokompromitiran zbog dijagnoze, tek 1 posto je imunokompromitiran zbog terapije - rekao je Šore.

Inače, osobe koje imaju oslabljen imunološki sustav naziva se imunokompromitiranima. Oni imaju smanjenu sposobnost borbe protiv infekcija i drugih bolesti, tzv. imunosupresiju. Oslabljen imunološki sustav mogu uzrokovati određene bolesti ili stanja, kao što su AIDS, rak, dijabetes, pothranjenost i određeni genetski poremećaji. Također ga mogu uzrokovati lijekovi protiv raka, terapija zračenjem, transplantacija matičnih stanica ili organa te drugi terapijski postupci.

Po njemu je velika pogreška što nije prepoznat kao imunokompromitiran, ali i što ga nisu na vrijeme primili u bolnicu.

- Na telefonu ga je pitao koliko Dekortina uzima i od kada, a uopće ga nije zanimala njegova povijest bolesti - Vladimir je unatrag dvije godine zbog autoimunih bolesti bio hospitaliziran. Ofrlje su to ocijenili. Siguran sam da takvih slučajeva na dnevnoj bazi u splitskoj bolnici ima na stotine, samo nitko o tome ne vodi računa - kaže Šore i kao sporne ističe način komunikacije i banaliziranje bolesti.

- Ja se ne bih usudio dati čovjeku injekciju Solumedrola i ostaviti ga kod kuće samoga s time. Pogreška je što su mu to dali i ostavili ga kod kuće bez da prate što se dešava s plućima - podvukao je liječnik.

Najčitaniji članci