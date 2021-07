Davor Filipović ponudio je ovoga tjedna svoj komadić mudrosti. “Ni pokojni Bandić nije proizvodio afere brzinom kao Tomislav Tomašević”, rekao je nekadašnji Bandićev partner i slučajni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba komentirajući medijske događaje oko novoga gradonačelnika Zagreba i njegove platforme Možemo.

Treba li Filipoviću vjerovati? Naime, što se njega tiče, Bandić nije imao ni jednu aferu. O kojoj bi on javno progovorio, bilo u koaliciji s Bandićem, bilo nakon Bandićeve smrti. Ali zato sad pomno bilježi svaku Tomaševićevu aferu i predstavlja je kao senzaciju.

I doista, u prvih mjesec dana mandata, Tomašević se zbog svojih poteza našao na udaru nekih medija i kritičara, pa i pod istragom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Najprije zbog imenovanja nove uprave Holdinga bez natječaja, zatim zbog angažiranja javne bilježnice koja mu je donirala kampanju s dvije tisuće kuna, onda zbog imenovanja donatora u upravno vijeće bolnice Srebrnjak, a mediji su ga kritizirali i zbog činjenice da se ne oglašava i ne odgovara na pitanja novinara.

Ukupna vrijednost nastale štete: oko tri tisuće kuna.

Što je to u usporedbi s Bandićevim milijunima i milijardama?

Ali eto, kad pravednici osvoje vlast, svaka dlaka im se mjeri.

Naročito to rade bivši Bandićevi koalicijski partneri, mediji nekad bliski gradonačelniku, stranke koje se osjećaju ugroženim zbog uspona platforme Možemo, zajedno s onima koji od Tomaševića i ekipe očekuju onu dozu ispravnosti kakvu se nisu ni sanjali tražiti od njegova skandaloznog prethodnika.