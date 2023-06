Obijesni vozač stisnuo je gas do daske, a Mercedes je 'zaplesao' i uletio među ljude kao metak

Moj sin inače nije divljao, znao je prebrzo voziti jer je veliki zaljubljenik u vožnju. Znam i da je već bio na 'car meetu'. Nađu se na praznom parkiralištu i vrte se, no ovoga puta to parkiralište i nije bilo prazno, još u šoku rekao nam je Janko Ehrlich-Zdvořák, otac Jana Ehrlicha (23), vozača koji se u petak navečer zabio u ljude u zagrebačkom Buzinu i teško ozlijedio troje ljudi.

U trenutku razgovora s nama Ehrlich-Zdvořák je imao tek šture informacije koje je odmah nakon događaja dobio od policijskih službenika.

- Znam samo što sam čuo od policajaca, da je Jan dobro, ali drugi nisu. Znam i da nije bio pod utjecajem alkohola, droga ili slično jer onda ne bih imao baš nikakvog opravdanja za njega, onda bi to bilo ubojstvo, ovako je glupost. Taj Mercedes GT AMG S iz 2015. je Janov auto. Kupio ga je polovnog i nije ga dugo vozio - rekao nam je šokirani Janov otac.

Studira poslovni menadžment na Vernu i sin je jedinac. Kako je Ehrlich-Zdvořák invalid, sinova pomoć mnogo mu znači.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/screenshot/canva

- Živi nedaleko od mene, ali kad god nešto trebam, on odmah dođe. Jako mi treba njegova pomoć i bilo bi mi jako teško bez njega - govori Ehrlich-Zdvořák, koji je i sam, kako je ranije znao govoriti, stradao zbog gluposti.

Njegov život promijenio je skok na glavu u jezero Jarun sad već davne 1982. godine. Htio je impresionirati simpatiju koja se tamo nalazila i završio u bolnici s ozljedom leđne moždine, no to ga nije obeshrabrilo. Predsjednik je Udruge Spinalne ozljede Zagreb, vodi aktivan život, a 2017. je sa sinom Janom sudjelovao u humanitarnoj utrci Wings for Life World Run.

Kako je došlo do tragedije?

Stotinjak fanova skupilo se oko 21.50 sati na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u Novom Zagrebu. Stajali su sa strane, navijali i snimali mobitelima očito potpuno nesvjesni opasnosti. Za volanom skupocjene zvijeri od 503 "konja", koja do stotke dođe za manje od 4 sekunde, bio je neiskusni mladić.

Prilikom izlaska iz zavoja kraj rotora iz pravca McDonald'sa Jan Ehrlich pritišće gas do daske na svojoj nabrijanoj jurilici, kakvu koriste i kao službeno vozilo sigurnosni automobili na utrkama F1. Auto sad već juri kao metak i počinje vrludati, Ehrlich prilijepljen za sjedalo potpuno gubi kontrolu, stišće kočnicu.

Ljudi vrište, pokušavaju pobjeći, ali sve se odvija u sekundi. Kasno je i Mercedes "kosi" one koji se nisu uspjeli izmaknuti pa se zabija u parkirani BMW. Ljudima lete mobiteli iz ruku, torbice, šilterice... Mnogi ostaju ozlijeđeni ležati u jednoj od najšokantnijih nesreća na zagrebačkom asfaltu posljednjih godina.

Foto: čitatelj 24sata

I da užas bude veći, sve je zabilježeno kamerama jer su okupljeni fanatici brze vožnje, uglavnom 20-godišnjaci i 30-godišnjaci, došli snimiti mobitelima skupocjene aute, ni ne sluteći da će te večeri zabilježiti jezivu, krvavu nesreću. Policija je stigla kad je sve već bilo gotovo, a s njima i vozilo Hitne pomoći.

Bio je potpuno izbezumljen

Jan Erlich isprva je u potpunom šoku sjedio u automobilu s napuhanim zračnim jastukom. Na snimkama se vidi - dok on pokušava shvatiti što se dogodilo, drugi oko njega trče i paničare, viču i pomažu ozlijeđenima.

- Kakav idiot! - viknuo je netko iz gomile.

Nekoliko trenutaka kasnije vozač napokon izlazi iz automobila. Čini se da nije ozlijeđen. Prilazi jednoj od žrtava na podu i prima se za glavu. Izbezumljeno hoda... Nešto prije ponoći odvodi ga policija.

Foto: PIXSELL/24sata

Tridesetpetogodišnjak u kojeg se izravno zabio Mercedes najteže je stradao i bori se za život, liječnici ga pokušavaju spasiti u zagrebačkoj bolnici Rebro. Primili su ga s teškim prijelomima ruku, nogu i rebara te s unutarnjim ozljedama vitalnih organa. Kritično je. Ima teške ozljede glave, ozlijeđen mu je i mozak. Na respiratoru je. Još dvoje mladih, 31-godišnja djevojka i 21-godišnjak, završili su u bolnici, na operaciji, s teškim ozljedama, a dvoje su lakše ozlijeđeni.

- Je*ote, to smo mogli biti mi - komentirali su među sobom šokirani promatrači koji su, pukom srećom, prošli bez ozljeda.

Prizor na mjestu nesreće doista je bio stravičan, više ljudi na nosilima, razbacani dijelovi automobila, krv na cesti...

Nalaze se svakog petka

Šokirani svjedoci s mjesta nesreće ispričali su nam kako funkcioniraju ovakva okupljanja zvana "car-meet".

- Ekipa se dogovori preko interneta gdje će biti i okupe se. Većinom su to mlađi ljudi, zaljubljenici u automobile. I ne divljaju. Druže se samo. No pojedinci se ipak utrkuju. U zadnje vrijeme toga ima sve više - ispričali su nam okupljeni mladići.

Drugi su nam rekli da je svaki petak utrka kraj nekog od parkirališta trgovačkih centara na rubnim dijelovima grada.

- Pa prošli mjesec smo zbog toga zvali policiju. Ma utrkuju se, divljaju... - kažu pa dodaju kako su bili tamo još oko 20.30 sati i da je mladić u Mercedesu već tad divljao.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Napravio je nekoliko krugova jureći po parkingu - tvrdili su svjedoci.

Nije parking Supernove jedina lokacija, ilegalna okupljanja ljubitelja brze vožnje sele se od Buzina do rotora na ulazu u Zagreb, kraj McDonald'sa pa do Arene Zagreb, Žitnjaka... Ovisno o lokaciji koju dogovore preko društvenih mreža.

Prijavili su policiji, ali...

- U slučaju bilo kakvog službeno nenajavljenog okupljanja u blizini naših centara naša služba sigurnosti automatski kontaktira policiju, što je učinjeno i ovaj put - rekli su iz Supernova Grupe.

Naglasili su da konkretan slučaj nije u ni jednom obliku bio najavljen menadžmentu trgovačkog centra.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o događaju, no dolaskom na mjesto događaja nesreća se već dogodila.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Mi smo svjesni ovih događaja. U zadnje dvije godine imali smo deset ciljanih akcija na takvim prostorima i sankcionirali smo vlasnike više od 100 vozila - izjavili su na izvanrednoj konferenciji za novinare predstavnici zagrebačke policije.

Dodaju da ako netko ima uredno registrirano vozilo, važeću vozačku dozvolu i nije pod utjecajem alkohola ili droge, policija jednostavno nema pravo represivno postupati. Potvrdili su da imaju dojave o neprijavljenim okupljanjima i na drugim lokacijama te da djeluju.

Što se tiče obijesnog vozača Jana Ehrlicha, njega očekuje kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Jučer se još nalazio na kriminalističkom istraživanju, a danas bi trebao biti ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu. Ranije je kažnjavan zbog prometnih prekršaja.