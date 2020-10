Obilaze groblja prije Svih svetih zbog korone: 'Bojim se da će u nedjelju biti velika gužva'

Potražnja je krenula već početkom tjedna, a, po običaju, najviše se prodaju krizanteme po cijeni od 15 - 20 kn za rezanu ili 35, 50, 60 i 70 kn, za lončanice, ovisno o njihovoj veličini, kažu riječki cvjećari

<p>Zbog pandemije korone Riječani su ove godine u kupnju cvijeća i obilazak groblja krenuli puno ranije od samog blagdana Svih svetih, doznajemo od triju sredovječnih žena, koje smo već u utorak zatekli kako metu lišće s posljednjih počivališta svojih najmilijih na trsatskom groblju u Rijeci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Prodaja cvijeća za Svi svete počela puno ranije</strong></p><p>- Bojim se da će u nedjelju biti velika gužva pa sam cvijeće naručila jučer, a evo danas došla počistiti grob pokojnog supruga i ostaviti cvijeće. Tako na miru mogu provesti neko vrijeme uz njega jer će za vikend zasigurno biti gužva, a ja bi da izbjegnem kontakt s mnogobrojnim ljudima. Eventualno, ako prilike dozvole, u nedjelju ću na brzinu doći još jednom, rano ujutro, samo zapaliti svijeću - kaže jedna od njih.</p><p>Da se ove godine ranije krenulo u pripremu za navedeni blagdan potvrđuju i riječke cvjećarne.</p><p>- Ove godine prodaja cvijeća, vijenčića, ponekog srca ili košarice te najpopularnijih lončanica, krenula je puno ranije u odnosu na prošlu godinu kada još nije bilo korone. Potražnja je krenula već početkom tjedna, a, po običaju, najviše se prodaju krizanteme raznih boja i veličina po cijeni od 15 - 20 kn za rezanu ili 35, 50, 60 i 70 kn, za lončanice, ovisno o njihovoj veličini. Tu su naravno i aranžmani po narudžbi od 50kn na dalje. Cijene svih artikli su gotovo iste kao i prošle godine, oviseći je li roba domaća i jeftinija, odnosno uvozna i samim tim nešto skuplji - jedini riječki cvjećar Ante Jurković iz trsatske cvjetarne "Mali raj" u vlasništvu Marinka Tomića.</p><p>Kako bi se poštivale preporuke i epidemiološke mjere novonastale situacije ova cvjetarna organizirala se na vrijeme.</p><p>- Rasporedili smo broj dnevnih narudžbi te odredili točno vrijeme dolaska kupaca po njih, u pravilnim vremenskim intervalima, kako bi spriječili gužve i nepotrebne kontakte većeg broja ljudi. Većina ih se pridržava dogovora, ali mnogo njih i dalje "njurga" zbog obaveznog nošenja maski. No mi ne popuštamo pa na ulasku u cvjetarnu poklanjamo i gratis maskice - kažu iz "Malog raja".</p><p>Dodaju kako posla ima te, unatoč koroni, ne primjećuju pad narudžbi.</p><p>- Što se tiče rezultata prometa u vrijeme Svih svetih ove i prošle godine, to ne možemo znati dok blagdan ne prođe, no, ljudi nam dolaze u jednakom broju kao i prije korone. U svakom slučaju, iz iskustva zaključujem kako se cvjetarstvo isplati jednako sada, kao i prije epidemije. Ljudi će uvijek odvojiti za blagdane, krizme, rođendane, svadbe..., a kad radiš posao koji voliš, ni korona te ne može smesti - optimistično zaključuje cvjećar Ante.</p>