Obilježena 32. godišnjica smrti Blage Zadre i Alfreda Hilla

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata obilježena je 32. godišnjica pogibije general-bojnika Blage Zadre, ratnog zapovjednika obrane Borova naselja i bojnika Alfreda Hilla, prvog zapovjednika Vojne policije u Vukovaru.

Uz članove obitelji generala Zadre, suborce i prijatelje, vijenac je u ponedjeljak položio i svijeću upalio na grobu Blage Zadre izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izaslanik predsjednika Republike brigadir Ivica Kranjčević, predsjednika Hrvatskog sabora Nikola Mažar, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, saborski zastupnici, predstavnici MUP-a te pripadnici Zapovjedno-stožerne škole "Blago Zadro" Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je nakon polaganja vijenaca kako je Blago Zadro sa svim svojim osobinama koje su ga krasile, na tragu vizije i ideje predsjednika Tuđmana sa težnjom i pozivanjem na realizaciju toga programa, zagovarao takav pristup želeći neovisnu i samostalnu Republiku Hrvatsku.

- Aktivno se uključio i prije prvih demokratskih izbora pozivajući narod na izlazak na izbore, osnivajući Hrvatsku demokratsku zajednicu. Neizmjerno smo zahvalni Blagi Zadru i pukovniku Alfredu Hillu na svemu onome što su učinili- poručio je Medved. Budući naraštaji, naglasio je, moraju znati tu povijesnu istinu i složenost obrane i oslobađanja hrvatske domovine.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kazao je kako vrijednosti koje je u sebi imao Blago Zadro neće nikada izblijedjeti.

- Najaktualnije što nam je Blago Zadro ostavio u naslijeđe jesu vrijednosti koje je živio svojim primjerom, od onog njegovog čuvenog odbijanja pancirke riječima da ako je ne nose njegovi vojnici neće ni on, do njegove iznimne hrabrosti. Bio je vjeran Bogu, svojoj obitelji i hrvatskom narodu. Mislim da su to osobine koje smo na razini društva pomalo i zaboravili- poručio je Penava.

Josić: Zadro i Merčep najzaslužniji za obranu Vukovara

Savjetnik za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić kazao je kako su branitelji Vukovara pogibijom Blage Zadre predosjetili da je kraj blizu i da obrana Vukovara neće još dugo izdržati.

- Po meni su Blago Zadro i Tomislav Merčep najzaslužniji za obranu Vukovara. Pod njima je posložena cijela obrana. Dakako, kada su kasnije došli Dedaković i Borković da je to pojačano i bolje utvrđeno- ocijenio je Josić.

Osim na grobu Blage Zadre, izaslanstva su vijence položila i svijeću zapalila i na grobu bojnika Alfreda Hilla, prvog zapovjednika satnije Vojne policije Vukovar koji je također poginuo na današnji dan 1991. u Vukovaru, a pokopan je također na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Misa zadušnica za generala Zadru i sve poginule, ubijene i nestale vukovarske branitelje služena je u crkvi Gospe Fatimske u Borovu naselju, a potom će se na Trpinjskoj cesti pored spomen doma održati i prigodni komemorativni skup.

General bojnik Blago Zadro poginuo je u obrani Vukovara kod Trpinjske ceste u Borovu naselju 16. listopada 1991., gdje je bio zapovjednik obrane. Činom general bojnika odlikovao ga je posmrtno prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.