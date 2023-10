Makedonski slavuj imao je 26 godina kad je poginuo: 'Neka se nikad ne ugasi zvjezdano nebo'

Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome, riječi su Toše Proeskog koje i danas žive u njegovim vjernim obožavateljima, ali i široj publici koja je prepoznala njegovu vrijednost i trud.

Toše je poginuo je u prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške prije točno 16 godina.

Prometna nesreća kod Nove Gradiške

16. listopada 2007. godine nastao je muk kada se saznalo da je na autocesti kod Nove Gradiške, makedonski slavuj tragično preminuo. Njegov prijatelj i vozač, Georgij Georgijevskim izgubio je kontrolu nad osobnim automobilom i udario je u teretno vozilo. Toše je smrtno stradao na licu mjesta, zbog ozljeda vratne kralježnice. Imao je 26 godina.

U trenutku sudara, svi su spavali. Vijest se brzo proširila balkanskim medijima. Makedonska televizija prekinula je emitiranje programa kako bi objavila vijest o njegovoj smrti. Koliko je bio cijenjen u svojoj domovini, pokazuje podatak da je predsjednik države nakon vijesti o pogibiji dao izvanrednu izjavu te se uputio na trg i zapalio svijeću. Isto je učinio i premijer.

Foto: Instagram/orijent

Pjevao 'Ave Maria' sa deset godina

Toše se još kao dijete zanimao za glazbu, a već je sa deset godina, na jednom od svojih prvih nastupa, zapjevao 'Ave Maria' i ostavio publiku bez daha. Sa 15 godina je sudjelovao na festivalu Makfest, a već sa 16 je počeo glazbenu suradnju s Grigorom Koprevom. Pokazala se dobitnom kombinacijom jer Proeski je ubrzo postao jedan od najvećih izvođača regionalne glazbene scene.

Studirao je pjevanje i bio jedan od najboljih studenata,a ubrzo se njegova publika brojila u milijunima, u svim državama bivše Jugoslavije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

'Lagala nas mala'

Na hrvatsko tržište probijao se 2004. godine, zahvaljujući suradnji s Tonyjem Cetinskim pjesmi 'Lagala nas mala', a sve popularniji postaje izdavanjem albuma na hrvatskom jeziku 'Dan za nas'. Imao je velike hitove u duetima s Gocom Tržan, Esmom Redžepovom i Antonijom Šolom, koja je za njega hit 'Srce nije kamen'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'Htio je biti liječnik'

Toše je od oca Nikole naslijedio ljubav prema umjetnosti. Otac je po zanimanju bio klesar i slijedio je svog sina od početka njegove karijere. Njegovu slavu doživljavao je kao nešto najljepše što mu se dogodilo u životu. Nikada nije tvrdio da će Toše dostići vrh, jednostavno je govorio 'ovo je Božje dijete'.

- Kao dijete želio je biti liječnik, ali kasnije je glazba ušla u njegov život - rekao je svojevremeno otac.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na koncertima uvijek pozdravljao roditelje

U svom posljednjem intervjuu za makedonsku televiziju, Toše je otvorio dušu. Objasnio je da najviše koncerata i nastupa ima u Hrvatskoj. Na svakom koncertu, priznao je, imao je svoj mali ritual. Tada bi javno pozdravio mamu, tatu i prijatelje.

- Želio bih se malo trgnuti od svega, ali ne mogu. Mašinerija me je stavila, kako to kažu, u 'bubanj' i gotovo. Nema povratka. Tražim povratak od svakodnevnih intervjua, od šminkanja, od skidanja šminke, pakovanja. Svega mi je 'do ovdje'. Smeta mi sve. Želim, a ne mogu otići na večeru ili trgovinu - otkrio je tada.

Za mnoge je već tada izgledao iscrpljeno, a neki su otišli i korak dalje te pisali kako je pjevač tog dana i naslutio tragediju.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Tošino zvjezdano nebo

Na posljednjem koncertu 2007. godine, na gradskom stadionu u Skoplju se skupilo nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su u jednom trenutku spontano počeli svijetliti mobilnim telefonima i tako stvorili, na Tošino oduševljenje 'zvjezdano nebo'

- Uključite telefone, ponovno napravite zvjezdano nebo! Ne mogu vam opisati kako to izgleda sa scene, želim sliku ove ljepote. Neka se nikada ne gasi zvjezdano nebo! Ovo je neopisivo - poručio je tada.