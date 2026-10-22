Jaka kiša koja je pogodila Kaštela u srijedu navečer uzrokovala je poplave u više od 20 kuća, ali srećom nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, doznaje se iz DVD-a Kaštel Stari.
Obilna kiša pala u Kaštelama, poplavljene su ulice i kuće
Jaka kiša na području Kaštela u srijedu navečer poplavila je više ulica, što je otežavalo promet vozila, a voda je prodirala u prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata, iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, doznaje se u DVD-u Kaštel Stari.
POGLEDAJTE VIDEO: Split pod vodom
Pokretanje videa...
„Obilna kiša padala je oko dva sata, što je stvorilo bujice na kaštelanskim prometnicama, a voda je prodrla u 20-ak prizemnih i podrumskih prostora stambenih objekata”, rekli su Hini u DVD-u Kaštel Stari.
Dodali su kako je na terenu bilo 17 vatrogasaca koji su intervenirali 19 puta na ispumpavanju vode. Također su potvrdili da nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva ni u jednome od sedam Kaštela.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+