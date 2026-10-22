Obilna kiša pala u Kaštelama, poplavljene su ulice i kuće

Jaka kiša na području Kaštela u srijedu navečer poplavila je više ulica, što je otežavalo promet vozila, a voda je prodirala u prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata, iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, doznaje se u DVD-u Kaštel Stari.

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„Obilna kiša padala je oko dva sata, što je stvorilo bujice na kaštelanskim prometnicama, a voda je prodrla u 20-ak prizemnih i podrumskih prostora stambenih objekata”, rekli su Hini u DVD-u Kaštel Stari.

Dodali su kako je na terenu bilo 17 vatrogasaca koji su intervenirali 19 puta na ispumpavanju vode. Također su potvrdili da nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva ni u jednome od sedam Kaštela.