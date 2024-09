Obilni pljusak, jaka bura i nagla promjena za vikend. Evo što nas sve očekuje idućih sedam dana

DHMZ prognozira za četvrtak pretežno oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. U Dalmaciji izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Sunčana razdoblja većinom na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a prema jugu istočni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 °C, u gorskoj Hrvatskoj niža.

Za petak 20.9. javljaju da će biti sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice malo kiše uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će još u noći i ujutro lokalno, prema južnim otocima, biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, poslijepodne malo slabi, a u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 19 °C. Najviša dnevna većinom od 20 do 25 °C, malo niža u gorskoj Hrvatskoj.

Upozorenja za većinu Hrvatske

Meteoalarmi su upaljeni za četvrtak i petak za većinu Hrvatske. Kninsko i riječko područje su u 'žutom', kao i zapadna obala Istre te cijela Dalmacija i to zbog jake bure.

UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Splitska i dubrovačka regija su u 'narančastom' zbog lokalno obilne kiše te moguće urbane i bujične poplave, osobito na jugu. Također, navode da će obilni pljuskovi biti popraćeni grmljavinom.

BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite na oprezu i zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Za vikend prognoziraju sunčano vrijeme u većini zemlje. Nakon kišnog četvrtka i oblačnog petka, zasjat će sunce. Temperature će rasti do 26 stupnjeva Celzijusa.

Prognoza po gradovima u idućih sedam dana