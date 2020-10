Obišli smo trgovine: Maske ćete platiti od tri kune do 25 kuna

<p>Maske na licu moraju se nositi u svim zatvorenim prostorima i na otvorenom gdje je više ljudi pa smo u obišli prodavaonice i pogledali kakve maske prodaju.</p><p>Jednokratne troslojne, ili kako ih negdje deklariraju - kirurške maske, u Konzumu su pakirane po jedna, 10 i 50 komada. Jedna stoji 2,99, a 10 komada je 19,99 kuna.</p><p>Pri kupovini paketa u kojem je 50 maski za 79,99 kuna, jedna će tad biti po 1,60 kuna. U Konzumovu web shopu imaju i pamučne dvoslojne maske za odrasle po 9,90 kuna, a ima bijelih i crnih. Dječje pamučne oslikane Zumićima stoje 19,99.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cijene maski u trgovinama </strong></p><p>U Lidlu 10 jednokratnih maski za djecu stoji 19,99 kuna, a takav paket u Offertissimi je 28 kuna. U Kauflandu 50 jednokratnih dječjih maski stoji 69,99 kuna, a jedna višekratna jednoslojna platnena maska za djecu je 6,99 kuna i ima ih s raznim uzorcima.</p><h2>Jednoslojne, dvoslojne </h2><p>I u Sparu su dječje platnene maske 6,99 kuna, a platnene jednoslojne maske za odrasle su 9,45 kuna. I dječjih te onih za odrasle ima više boja i vrsta.</p><p>U Kauflandu također prodaju platnene jednoslojne maske od tankog platna raznih uzoraka, a stoje 9,99 kuna. Imaju i bijele platnene maske po 8,99 kuna, a na njima nije navedeno je li jednoslojna ili dvoslojna, nego piše gustoća platna od kojih su sašivene.</p><p>Ima ih u dvije veličine, muška za koju piše da je dimenzija 20 puta osam centimetara te ženska koja je jednake visine, no dva centimetra je uža. Osim tih višekratnih perivih maski, u Kauflandu prodaju i jednokratne troslojne, a 10 komada stoji 19,99 kuna.</p><h2>Jednokratne iz Kine</h2><p>U Offertissimi je pakiranje s 10 jednokratnih troslojnih maski 24 kune.</p><p>U srijedu je u Lidlu bilo dvije vrste pakiranja u kojem je 50 jednokratnih maski.</p><p>Na jednima piše da su kirurške i stoje 149,99 kuna, druge su 79,99 kuna, a piše da su zaštitne i da nisu medicinske iako su troslojne kao i one skuplje.</p><p>Kad smo početkom srpnja pisali o cijenama maski, pakiranje u kojem je 50 jednokratnih stajalo je oko 350 kuna.</p><p>Znači da je jedna maska iz velikog pakiranja stajala sedam kuna, a sad jedna ih takvog pakiranja stoji 1,60 kuna, što znači da se mogu kupiti četiri za cijenu jedne iz srpnja. Te jednokratne maske su uvozne, iz Kine.</p><h2>Platnene su domaće </h2><p>Početkom epidemije bila je nestašica maski pa su ih počele šivati mnoge domaće tvrtke i obrti. Sve platnene za djecu i odrasle koje smo vidjeli po trgovačkim centrima su domaće proizvodnje.</p><p>Maske se mogu kupiti i u prodavaonicama Jadran čarapa. Dvoslojna bijela pamučna maska sa žicom za nos stoji 10 kuna, a 20 su maske s uzorkom. I zagrebačka tvornica URIHO radi maske.</p><p>Jednoslojne su osam kuna, one sa žicom devet, a dvoslojne raznih vrsta, s faldama ili u obliku školjke, su 14 kuna. Imaju i dizajnerske, ručno oslikane po 25, no kažu da ih brzo prodaju.</p><p>Dok su jednokratne maske odmah spremne za upotrebu, platnene bi se prije nošenja morale oprati na 60 stupnjeva Celzijevih. To i piše na većini pakiranja platnenih maski.</p><p>Da ih treba oprati prije nošenja, piše i na maskama koje negdje nazivaju 3D jer bolje prianjaju licu. Krojene su od dva komada platna ili mješavine materijala, no kako je dio koji se stavlja iza uha dio cjeline maske, teže je odabrati veličinu koja nekome odgovara.</p><p>Takvih maski reznih veličina u Lidlu ima jednobojnih, u raznim bojama ili s uzorkom. Piše da je materijal od kojeg su napravljene ugodan za kožu. U pakiranju su tri komada i stoje 25,99 kuna, što znači da je jedna 8,66.</p><h2>Dječja jednokratna </h2><p>U prodavaonicama su najčešće u pakiranjima po 10 komada, a najjeftinije smo našli za 20 kuna. U ljekarni ih isto prodaju po 10 komada, a imaju plave ili ružičaste za 25 kn.</p><p>Cijena: 20 kuna/10 komada</p><h2>Dječja periva </h2><p>Platnena dvoslojna maska za djecu, osim gume koja se stavlja iza uha, ima i špagu na kojoj maska može ostati na vratu i dijete je neće odmah izgubiti čim je skine.</p><p>Cijena: 7 kuna/komad</p><h2>Jednokratna troslojna </h2><p>Maske su spremne za upotrebu, a što je veće pakiranje, to su jeftinije po komadu, pa jedna može stajati samo 1,6 kuna umjesto tri kune, koliko stoji kupuje li se jedna.</p><p>Cijena: 3 kune/komad</p><h2>Periva za odrasle </h2><p>Platnene maske mogu biti jednoslojne, dvoslojne, sa žicom na nosu ili bez, kvačiti se iza uha ili na potiljku. Ima ih raznih veličina, boja i oblika te onih u koje se stavlja filter.</p><p>Cijena: 9 kuna/komad</p><h2>Dizajnerska višekratna </h2><p>Ručno oslikane maske izrađuju u tvornici URIHO, a mogu se kupiti u njihovoj prodavaonici u Gajevoj ulici broj 4 u Zagrebu. Kažu da su vrlo popularne pa ih brzo rasprodaju.</p><p>Cijena: 25 kuna/komad</p>