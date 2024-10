Jurčić o bjeguncu Mamiću: 'On mi je uništavao karijeru, ali ne dam da se loše priča o njemu!'

Krunoslav Jurčić (54) u tri navrata je bio trener Dinama i to u periodu od dvije godine. Bio je 'džoker zovi' bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, danas bjegunca od hrvatskog pravosuđa. Kada mu je trebalo vatrogasno rješenje, doveo bi ga na klupu, a kada je trebalo pronaći žrtveno janje i smiriti situaciju uslijed loših rezultata, vrlo brzo bi ga smijenio.

Otkako je prije 11 godina posljednji put otišao iz Dinama, Jurčić se udaljio od hrvatskog nogometa. Radio je u Sloveniji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a od početka ove godine radi kao trener u egipatskom Pyramidsu. Prošle sezone s njima je osvojio Kup i drugo mjesto, a u 21 utakmici skupio je 22 pobjede, šest remija i tri poraza.

Član brončane generacije 'vatrenih' iz 1998. godine gostovao je u Denis Podcastu gdje je pričao o iskustvu iz Egipta, ali se osvrnuo i na odnos s Mamićem. Čak triput je sjedio na klupi, od ožujka 2009. do svibnja 2010., zatim od svibnja 2011. do prosinca 2011., da bi posljednji mandat odradio od studenog 2012. do kolovoza 2013.

- Živio sam i radio sa Zdravkom Mamićem. To je jedan čovjek o kojem nikad ne dam govoriti loše iz jednog vrlo prostog razloga.

To je čovjek koji je meni dao šansu. Ja sam došao iz jedne male sredine, iz provincije u Zagreb, nemam nikakvu zaleđinu i jako teško bih dobio šansu da budem trener Dinama da nije bilo Zdravka Mamića. Bez obzira na to što je on na neki način uništavao moju karijeru, prije svega ovim naglim otkazima, gdje je on apsolutno vladao sa svim novinarima u Hrvatskoj. On je znao kako oni funkcioniraju - rekao je Jurčić o bjeguncu hrvatskog pravosuđa.

S Dinamom je osvojio tri naslova prvaka, jedan Kup, jedan Superkup i s njima igrao Ligu prvaka. Bez obzira na uspjehe, Mamić bi ga se svaki put olako riješio.

- U svim tim slučajevima tih nekih poraza hrvatskoj javnosti i hrvatskim novinarima je bitno da se neki pedro isturi vani pa da se oni zabave njime. Zdravko je to bespogovorno i bez greške znao i onda me obično gurao novinarima u ralje i gurao me niz stepenice u takvim trenucima, da bi klub i on mogli ići dalje. To se dogodilo triput, ali opet ne dam da se priča protiv njega u mom prisustvu iz jednog razloga, opet ću ponoviti. Zaslužio sam šansu na mnogim mjestima u Hrvatskoj, ali ne bih nigdje dobio šansu da nije bilo Zdravka Mamića.