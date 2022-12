Obitelj Gotovac iz Klisa: 'Garaže su nam poplavile jer nitko ne čisti šahte, bilo je metar leda!'

Počela sam plakati. Govori muž: 'Nemoj, glava je na ramenu, sve drugo ćemo riješiti.'. A šta mogu, kad sam vidjela da cijela garaža pliva, da je izbilo unutra kroz šahte, da ima više od metar leda, pogodilo me, baš me potreslo. U deset ujutro ljudi su počeli čistiti, izbacivati led, vozili smo ga u obližnji potok. U jednom trenutku bilo je nas deset. Sad je tri sata poslijepodne, njih šestero još čisti, a čistit će se još satima. Gospodin Ante Boban dovezao je kamion, a kad više nije mogao s njim, i sam je uzeo lopatu da nam pomogne. Zvala u Općinu Klis, kažu mi da ništa ne mogu napraviti. Došli su vatrogasci iz Klisa i iz Solina, ali oni ne mogu ništa s ledom, mogu samo vodu ispumpavati kad se led otopi. Problem je što mi službeno živimo u Klisu, iako je ovo područje duboko u Solinu. Svi peru ruke. Što god nam treba u Klisu kažu da zovemo Solin. Ako zovemo Solin, oni kažu da zovemo Klis – ogorčeno nam priča Dina Gotovac čija je adresa na području Općine Klis koje se protežu do Solina i dijelom kroz sam Grad Solin.