Obitelj hrvatskog branitelja stigla je iz Gaze u Zagreb: 'Bilo nam je jako teško, umorni smo'

U Zagreb je stigla i posljednja obitelj hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze. Riječ je o osmeročlanoj obitelji Elydy koja će živjeti u Vukovaru, kako su 24sata prva objavila. Esame Elydy stigao je sa suprugom, 10- godišnjim sinom i petero kćeri.

- Jako smo umorni. Bilo nam je jako teško - rekao je Esame Elydy.

Njegova supruga izjavila je da joj je jako teško i da se osjeća jadno zbog svega, ali da joj je drago jer su na sigurnom.

Podsjetimo, on je hrvatski branitelj koji se borio u Domovinskom ratu braneći Hrvatsku u kojoj je živio do 2000. godine. Potom se vratio majci u Gazu gdje je osnovao obitelj, kojoj će sad Hrvatska biti novi dom.

On je, kako smo već pisali, otišao u Egipat prije početka rata da bi produljio hrvatsku putovnicu u našoj ambasadi i pribavio dokumente za svoju obitelj. Kako je počeo rat, više se nije mogao vratiti svojoj obitelji jer je granični prijelaz s Egiptom bio zatvoren.

Njegova supruga, sin i pet kćeri napustile su dom na sjeveru Gaze i evakuirali se na jug nakon što je to Izrael naredio civilima. Od početka rata živjeli su u UN-ovoj školi u nehumanim uvjetima. Potom su se u četvrtak napokon uspjeli evakuirati i stigli su u Egipat gdje su ih dočekali predstavnici hrvatskog veleposlanstva te im osigurali sve potrebno, od transfera do Kaira, smještaja, hrane i lijekova te u konačnici prijevoza do Zagreba.

Obitelj je ponovno bila na okupu. Njegova 20-godišnja kći Batoul tom je prilikom za 24sata izjavila da joj je izuzetno teško.

- Odlazak iz Gaze izazvao je u meni nimalo dobre osjećaje, teško je to objasniti. Suočila sam se s dva osjećaja. Prvi je bio da sam napustila mjesto u kojem traju neprestani napadi i bombardiranja, mjesto puno ubojstava, krvoprolića i nesigurnosti.

Drugi osjećaj je da sam bila vrlo tužna jer sam napustila svoju zemlju, zemlju u kojoj sam se rodila i odrasla. Bila sam suočena s vrlo teškim izborom, grozno mi je bilo napustiti našu zemlju, ali nije mi preostalo ništa drugo nego pronaći sigurnost i pobjeći - kazala nam je.