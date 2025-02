Obitelj hrvatskog kapetana u turskom zatvoru: 'Treba pomoć, loše mu je. Bojimo se što će biti'

Iscrpljen je. Inače je optimist po prirodi, ali sad je potonuo. Uložili smo žalbu, ali neizvjesnost je jednostavno prevelika. Nakon te presude od 30 godina zatvora jednostavno se ne nada ničemu dobrome. Puno ljudi nam je obećavalo pomoći, ali od svega nije bilo ništa. Ako mu se ne pomogne, ne znam kako će sve završiti. Svi govore da je ovo smijurija, da on tamo ne treba ni biti i da je poduzeo sve mjere koje je mogao da spriječi bilo kakve sumnjive radnje, da je napravio sve da se brod zaštiti. Sve i da mu nakon žalbe smanje zatvorsku kaznu, on to neće dočekati živ. On ima 63 godine i tamo je sam, vrlo mu je teško. Ovaj mjesec u posjet će mu otići supruga i djeca. To je vrlo složena procedura, toliko papirologije. Nije to uobičajeni posjet kakve mi poznajemo.

Rekao nam je to Josip Bekavac (60), brat splitskoga kapetana Marka Bekavca, koji je prije 16 mjeseci uhićen, a potom i nepravomoćno osuđen za šverc kokaina iz Kolumbije u Tursku. Osuđen je zbog takozvane zapovjedne odgovornosti iako bi i za takvu presudu trebala biti dokazana namjera, čega u ovom slučaju jednostavno nije bilo.

- U zatvoru s njim, u drugom bloku, jedan je kapetan iz Kine, koji je isto osuđen na 30 godina. Ondje je već tri godine. Nešto su mu umanjili, ali to ništa ne znači. Moj brat je nedužan u zatvoru. A još ako mu odbiju žalbu... Odvjetnici su optimistični, ali bili su optimistični i prije ove presude. Nama samo diplomacija može pomoći. Država se zasad nije miješala, to bi mogla tek kad se iscrpe sva pravna sredstva. Kažu da je taj zatvor turski Guantanamo. Kaže da ga ne diraju, ali da mu nije ugodno. Još je zatvor u Ankari dobar, ne znam kako bi sve izgledalo da ga presele u neki lošiji. Bojim se što će biti s njim ako mu ne uvaže žalbu - kaže nam Bekavac te dodaje kako su njegova brata upozorili da je Barranquilla u Kolumbiji luka niže sigurnosti te da je on na vrijeme tražio da se postave sigurnosne kamere i odobri ukrcaj zaštitara, no u kompaniji su se na to oglušili.

Potom je Bekavac organizirao vlastitu posadu da dežuraju i paze na brod. No to je brod od 200 metara, a droga je nekako ubačena s ugljenom, koji se u spremnike krcao danonoćno. Dio droge odmah je u Kolumbiji pronađen i brod je pušten da isplovi, a kapetan Bekavac nakon dolaska u Tursku sam je prijavio da je brod bio kontaminiran. Pregledom je pronađeno još kokaina, i to u prostoru za balastne vode, kojem pristup ima samo strojar. Uhitili su kapetana Bekavca, prvog oficira i dio članova posade. Sve su pustili osim kapetana i prvog oficira. Obojica su dobila po 30 godina zatvora.

- Moj brat je jednostavno upao u 'kašetu brokava'. Zaista smo očajni. Bili smo i kod predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftije Aziza ef. Hasanovića, više puta. Lijepo nas je primio i pokušao je što je mogao. Nažalost, nama samo diplomacija može pomoći, i to nam je i on rekao. Htjeli smo obratiti se i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, pa su nas upozorili da u ovom trenutku ne idemo u tom smjeru. Samo želimo izvući Marka, da ga oslobode - govori nam Josip.

- Nama nitko ništa ne govori. Nikakve dokaze nemaju, njemu nije dokazana ni namjera. Govore o nekakvom nemaru... Kakvom nemaru? On je sam tražio kamere i dodatnu zaštitu broda i sve je dokumentirao na USB. Odvjetnika koji ga je zastupao plaćala je kompanija, jasno je da je njegov prvi interes zaštititi kompaniju. Strašno je to sve što se događa, a mi smo nemoćni. Naša jedina nada je država i diplomacija, vjerujem da nam netko može pomoći. Hvala vam što ga niste zaboravili - zaključuje Josip za kraj.