Obitelj Husić migrantu dala topli dom: 'Svi ga jako volimo'

Adil Amanet je 2017. godine odlučio napustiti rodni Pakistan i potražiti neko bolje mjesto za život. Na put je krenuo sam, a prije mjesec dana je stigao do Bosne i Hercegovine.

Čak je tri tjedna živio na platou Glavne autobusne stanice u Tuzli, a onda mu se osmjehnula sreća. Spletom sretnih okolnosti s hladnog betona ga je sklonila obitelj Husić u čijem stanu živi već nekoliko dana, piše Klix.ba.

Ovo nije Husićeva prva akcija pomoći migrantima. Već godinama pomažu ovim ljudima koji borave na platou. Da njihovim gostima ničeg ne nedostaje brine Adira Husić, a u svemu joj pomažu suprug Jasminko, sin Ismar i kći Edita.- Na Facebooku sam vidjela da tuzlanski volonteri traže pomoć za zbrinjavanje jednog migranta koji je imao upalu zuba. Međutim, zbog njihovog specifičnog međusobnog odnosa u kojem idu u grupama, nije ih bilo moguće sve smjestiti u moj stan. Na kraju, pomoć je trebala jednom finom mladiću koji je bio prehlađen i izuzetno stidan te sam sa sinom i njegovom djevojkom otišla po njega. Bio je to Adil koji je unio posebnu atmosferu u naš život, rekla je Adira za Klix.ba.

Foto: A.K./Klix.ba



Adil u njihovom stanu sada ima toplu sobu, svako jutro se rano budi, a Adira i Ismar ga vode sa sobom na posao. U kratkom vremenu svi su zavoljeli ovog skromnog mladića, a on uz Husiće već uči bosanski jezik. Voli jesti jaja i ćevape, a za svoje Tuzlake već je pripremao i jedan od pakistanskih specijaliteta.



- Ne volim ljude koji samo pričaju, a nemaju nikakvih djela iza sebe. Svi govore kako migrantima treba pomoći, međutim, rijetki se za to odlučuju. Mnogi možda nisu spremni učiniti ovo što sam ja, ali im mogu pomoći i na druge načine kao što je donošenje hrane i odjeće na autobusku stanicu. To njima mnogo znači, kaže Adira.

Adil je iz Pakistana otišao u. Tamo je ostavio majku, oca i sestru koji mu jako nedostaju, ali su stalno u kontaktu.- Nakon vremena provedenog u Grčkoj krenuo sam dalje i sada se nalazim u Tuzli. U samom početku problem mi je predstavljalo spavanje na otvorenom i nemogućnost obavljanja osobne higijene. Međutim, za mene su se, na svu sreću, pojavili članovi obitelji kod koje se sada nalazim. Mnogo sam zahvalan i sretan, a ovu obitelj gledam kao svoju, kaže Adil, u kojem Adirin sin Ismar već vidi i prijatelja.najbolje znaju kako se Adil osjeća u tuđoj zemlji. Naime, oni su se sa sinom Ismarom iz ratom zahvaćene BiH zaputili 1995. godine prema Njemačkoj. Tamo su proveli određen neko vrijeme, a onda su se vratili u rodnu zemlju.Adil iduće godine planira nastaviti put prema Italiji, a Adiri je obećao da će je, kad za to dođe vrijeme, odvesti u posjet rodnom Pakistanu.