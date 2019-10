'Obitelj Miškić je razočarana i žele povećati šanse svom Dini'

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, posjetio je u subotu obitelj kapetana Dine Miškića za kojim se traga još od 26. rujna na Atlantiku nakon havarije Bourbon Rhode broda.

- Obitelj Miškić je, naravno, razočarana. Kao i svi mi, razočarani su postupkom Centra za traganje i spašavanje na Martinique. S druge strane, ne možemo kazati da to nije vijest koju nismo očekivali. Jučer smo poduzimali korake da to spriječimo. Nismo uspjeli nažalost u tome. Obitelj Miškić želi povećati šanse svome Dinu, ma koliko one male bile, i oni su svjesni da su s vremenom sve manje, ali žele svojim angažmanom povećati njegove šanse, i to rade uspješno, i to trebaju nastaviti raditi, njih optimizam nije napustio - rekao je Melvan za Dnevnik HRT-a.

Obitelj je za potragu prikupila 82 tisuće eura, no Melvan smatra da privatna potraga na tako velikom području neće uroditi plodom.

- I toga su u obitelji svjesni. Tako da će oni sutra odlučiti što će s tim novcima, na kakav način će pokušati nešto poduzeti. Njihova je odluka i oni će o tome izvijestiti javnost - rekao je.

Francuske vlasti su objavile da su prekinuli aktivnu potragu za Miškićem i još šestoricom pomoraca, no da su svi brodovi koji prolaze određenim dijelom Atlantika upozoreni da aktivno motre.

- To znači da brodovi u prolazu osmatraju i o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje. Taj centar zahtjeva od svih brodova da pojačaju radarsko motrenje, da pojačaju vizualno motrenje i da obrate pažnju na sve uočeno - istaknuo je Melvan. Dodao je kako mnogi prate kretanje brodova.

- Organizirano traganje je završeno. Hoće li se oni sad pregrupirati i organizirano krenuti natrag prema svojim matičnim lukama, a da pritom obave nekakvu dodatnu potragu, to je najvjerojatnija opcija - zaključio je.

Kaže i da su snimke satelita nešto u što još uvijek mogu polagati nadu. Te snimke svakodnevno stižu u EMSA-u (European Maritime Safety Agency), analiziraju se, uvećavaju do maksimalne razlučivosti.

- Ako se nešto pronađe na tim fotografijama odnosno snimkama, brodovi bi se u toj varijanti ipak vratili na teren i izvršili dodatna osmatranja. S obzirom na to da je riječ o ogromnom prostoru kojim je sad već jako teško prokrstariti s brodovima, smatramo da satelitske snimke imaju sad itekako smisla, kao jedna od posljednjih, ali dosta vrijednih opcija za daljnju potragu - poručio je.