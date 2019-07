Obitelj se oporavlja: 'Otac se probudio. Pita za ženu i sina'

Svi se članovi tročlane obitelji stradale u teškoj prometnoj nesreći na naplatnim kućicama Sv. Helena oporavljaju, doznajemo u KBC-u Zagreb, gdje se nalaze otac Daniel Dobrenov (38) i sin (6) te u KB-u Dubrava, gdje leži majka (38).

Otac je došao k svijesti, počeo je i komunicirati s okolinom, dok je dječak nakon operacije slomljene bedrene kosti prebačen s odjela intenzivne skrbi na odjel dječje kirurgije, i osjeća se dobro, razgovara, rekli su dežurni liječnici KBC-a Zagreb.

Kako ističu liječnici u Dubravi, majka je također bolje, njeno je stanje stabilno. Iako iscrpljena i u povremenim bolovima, pomalo priča s osobljem. Na intenzivnoj je njezi, i bude li oporavak išao dobro, sutra će je prebaciti na odjel.

Prvo što je rekla nakon buđenja, rekli su nam doktori, bilo je da želi ići posjetiti muža i sina, što je do daljnjega, nažalost, nemoguće. Ima teške ozljede glave i prsnog koša, kao i otac, no kod nje je stanje nešto bolje. On je, za razliku od majke, morao biti i operiran no stanje mu se popravlja.

Svi su dobili najbolju moguću skrb u zagrebačkim bolnicama, dok su i vatrogasci koji su ih izvlačili iz smrskanog automobila u četvrtak, spašavanje obavili u najkraćem mogućem roku.

Podsjetimo, zagrebačka policija objavila je sinoć kako su oko 21 sat uhitili vozača (35) zbog prometne nesreće na naplatnim kućicama Sveta Helena.

Nakon teške prometne nesreće koja se dogodila kod naplatnih kućica Sveta Helena, te nakon obavljenog očevida, nastavljeno je kriminalističko istraživanje.

- U sklopu kriminalističkog istraživanja, odnosno nakon prikupljenih novih saznanja hrvatski državljanin rođen 1984. godine uhićen je na području Policijske uprave Međimurske, danas nešto prije 21 sati te će nakon zakonskog roka biti doveden pritvorskom nadzorniku. Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu i Policijskom upravom Međimurskom nastavlja kriminalističko istraživanje - rekli su iz policije.