Ozlijeđeni trener preživio je i ranije još jednu tešku nesreću

Moja je supruga imala loš predosjećaj, bojala se da će im se na putu nešto dogoditi. Nažalost, obistinilo se, rekao je Emil Pavić, dobar prijatelj tročlane obitelji koju je na naplatnim kućicama u Sv. Heleni, dok su čekali naplatu cestarine, jurećim automobilom udario Čakovčanin O. M. (35).

Dodaje da su u potpunom šoku, ali i sigurni da će sve troje preživjeti zlo koje ih je zadesilo. Otac obitelji, Daniel Dobrenov (38), u petak se probudio iz kome u KBC-u Rebro, i dalje je u teškom stanju, s mnogim ozljedama i dreniranim plućima, operiran je. Zbog puknuća bedrene kosti operiran je i sin (6), kojeg su premjestili na Odjel dječje kirurgije, također na Rebru.

Majka (38) leži u KB-u Dubrava s teškim ozljedama glave i grudnoga koša, no polako je, kako kaže njihov prijatelj, počela govoriti.

Vozač je na slobodi. Na pitanje kako je to moguće s obzirom na teške posljedice nesreće koje je uzrokovao, u PU zagrebačkoj kažu kako je istraga u tijeku. Neslužbeno doznajemo kako bi vozač u pritvoru završio da je u nesreći bilo smrtno stradalih. Ovako, ako se procijeni da nema opasnosti od bijega, ponavljanja djela, opasnosti od utjecaja na svjedoke ili drugih otežavajućih okolnosti, nema niti osnove za pritvor. Potvrđuju to i odvjetnici i suci s kojima smo razgovarali - vozač na slobodi može biti sve do presude.

Nakon nesreće su mu uzeli uzorke krvi i urina, koje su poslali na analizu. Alkotest na mjestu nesreće, može se neslužbeno čuti, pokazao je da vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Na ostale nalaze se može čekati, posebno kad su opojna sredstva u pitanju, i do tri tjedna. Čim stignu, vozača očekuje kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće s teško ozlijeđenima.

Čakovčanin je, kako se može čuti od njegovih sugrađana, iz imućne obitelji, koja nije željela komentirati nesreću.

Foto: snimio čitatelj 24sata - Putovali su iz Mađarske prema Zagrebu, plan je bio da kod nas ostanu u gradu nekoliko dana, i da onda zajedno idemo na more - nastavlja Pavić, kojem je majka iz nastradale obitelji daljnja rođakinja. Ona je podrijetlom iz Sarajeva a otac iz Novog Sada. Do prije dvije godine stradala je obitelj živjela u Budimpešti, a onda se preselila u Brisbane u Australiji, gdje danas žive i rade.

Otac je profesionalni teniski trener, koji je godinu dana radio i s uspješnom hrvatskom tenisačicom Petrom Martić. Majka tenisačice posvjedočila nam je kako stradalom treneru ovo nije prva teška prometna nesreća u životu.

- Kad je bio mlađi, čekao je zeleno na semaforu i odostraga ga je udario automobil - rekla nam je Petrina majka Sandra Martić. Petra i Daniel radili su zajedno u dva navrata.

- Puno joj je pomogao u karijeri. Povremeno je išao na turnire s njom dok joj je trener bio Zolzan Kuharszky. Zadnju suradnju imali su krajem 2015. - priča majka. Tragična je vijest cijelu obitelj Martić ostavila u šoku.

- Poznajemo cijelu Danijelovu obitelj. Petra je saznala isti dan, nazvali su je iz Zagreba. Od šoka je samo ponavljala: ‘Što se dogodilo?’ - kazala je Sandra Martić.

- On je u vrhunskoj formi, ima svoju tenisku akademiju. Nadamo se da će mu dobro zdravlje pomoći u oporavku, no sad je u vrlo teškom stanju - zaključuje Pavić.

Kad je u bolnici posjetio rođakinju, bila je pri svijesti, ali u velikom šoku. Čudo je da su uopće preživjeli.