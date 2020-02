Obitelj zaraženog mladića je u šoku: 'Majka nije baš dobro...'

Mladić koji radi u hrvatskoj tehnološkoj kompaniji Ericsson Nikola Tesla s korona virusom vratio se iz Milana. Ondje je bio na utakmici Lige prvaka, a nakon toga se pojavio i na poslu.

On je prvi Hrvat koji je pozitivan na novi korona virus. Danas je ujedno testirano još osmero ljudi i njima su nalazi bili negativni. U riječkoj bolnici jednog pacijenta su izolirali i čekaju rezultate. Kontaktirali smo brata blizanca oboljelog mladića.

- Vi ste prvi koji ste mi javili i nadam se da je dezinformacija. Moram se čuti s obitelji jer vi očito znate više nego ja. S bratom se ne čujem redovito tako da ne znam gdje je bio - rekao nam je brat oboljelog pacijenta. Prema našim saznanjima, nemaju ni 30 godina. Ministar zdravstva Vili Beroš više puta je ponovio da 80 posto zaraženih imaju blaži tip bolesti te je prebole. S obzirom na dob oboljelog, spada u skupinu od 10 do 39 godina, gdje je prema podacima kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti zabilježeno tek 0,2 posto kobnih slučajeva. Kontaktirali smo i majku oboljelog, no gospođa koja se javila predstavila se kao kućna pomoćnica.

- Oprostite, no gospođa se ne osjeća dobro i ne može razgovarati - rekla nam je. Pitali smo je li loše zbog sina i vijesti da je obolio od korona virusa. Rekla je: “Da, ma sve vam je jasno. Nemojte zamjeriti, no ja vam ne mogu ništa komentirati”. Kako oboljeli radi u tehnološkoj kompaniji, provjerili smo ondje jesu li uveli ikakve mjere i koji su im daljnji koraci u sprečavanju širenja bolesti.

- Iako nismo dobili službeno informaciju od nadležnih da je naš djelatnik prvi obolio od korona virusa, to su nam javili članovi njegove uže obitelji. Odmah smo poduzeli sve mjere koje imamo po protokolu - kažu nam iz kompanije. Doznali smo da je pacijent bio u petak na poslu, u kompanijinu restoranu, kao i ostalim prostorijama tvrtke. Zbog toga su u tvrtki zaposlene obavijestili da trebaju ostati na mjestima dok ne dođu djelatnici Kriznog stožera Grada Zagreba. Moguće je da se s virusom pojavio među kolegama.

- Kao što smo vam rekli, obavijestila nas je obitelji o svemu, no dalje od toga ne možemo komentirati. Nadamo se da razumijete - dodali su. Iako nam nisu mogli reći kakve su konkretne mjere poduzeli, znaju li s koliko je ljudi oboljeli bio u doticaju i slično, doznajemo da su zabranili sva planirana službena putovanja do daljnjega.

Zagrepčanin je u Milanu bio na stadionu San Siro, na utakmici Atalanta - Valencia, jer je navodno veliki navijač španjolske momčadi, u čijoj se trenirci i slikao na svojem profilu na jednoj od društvenih mreža. U međuvremenu, talijanske vlasti su zbog povećane mogućnosti zaraze zabranile posjet utakmicama. Neke su u prošlom kolu Serie A odgođene, a odlučeno je da će Inter utakmicu Europske lige u Milanu igrati pred praznim tribinama. S oboljelim je ondje navodno bila i djevojka. Ona se fotografirala pred katedralom u Milanu 19. veljače, no nakon objave da je prvi Hrvat testiran pozitivan na korona virus i da je boravio u “gradu mode” od 19. do 21. veljače, fotografije je uklonila s društvenih mreža.

Hrvatsku javnost o prvom oboljelom izvijestio je premijer Andrej Plenković.

- On je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro - rekao je premijer naglasivši kako će, s obzirom na zbivanja u Italiji, sve nadležne službe biti u punoj pripravnosti. Pacijent se nalazi u zagrebačkoj Klinici “Dr. Fran Mihaljević”, koja je za koronu spremna već gotovo mjesec dana. Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako su informaciju o prvom zaraženom dobili u 11.50 sati i da još nemaju sve detalje o njemu.

Epidemiolozi utvrđuju s kim je sve bio u kontaktu.

- On je boravio od 19. do 21. veljače u Milanu i u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti te se nadamo da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme, obrane i mjere. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje je taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način. Za one koji su bili u najbližem kontaktu vjerojatno ćemo organizirati karantenu, a za sve ostale zdravstveni nadzor sukladno preporukama struke kojih se drži čitavi svijet. Ulazimo u fazu koja je nešto više u stanju pripravnosti, ali mislim da zdravstveni sustav ima apsolutno sve mogućnosti u odgovoru na ovu ugrozu - istaknuo je Beroš podsjetivši kako se radi o bolesti koja je slična običnoj gripi i da se ne očekuju veće komplikacije od onih kod gripe.

Ministar Beroš, tek što je preuzeo ministarstvo, morao se suočiti s globalnom pandemijom, no do sada je pokazao da se odlično snalazi. Promptno su osnovali krizni stožer koji je u kontaktu 24 sata na dan i reagira na svaku novu informaciju. Do pojave virusa u Hrvatskoj svaki potencijalni pacijent bio je poslan na pregled i testiran na virus. Samo dan prije pojavljivanja virusa u Zagrebu održali su konferenciju za novinare na kojoj su pojašnjavali daljnje korake zbog širenja virusom Italijom. Bilo je pitanje dana kad će se pojaviti u Hrvatskoj. Zbog toga već neko vrijeme dogovaraju potencijalne lokacije za izolaciju oboljelih. Iako još nema konkretnih objekata, razmatraju se hosteli i hoteli u izoliranim područjima te zgrade Crvenog križa u Zagrebu i Rijeci. Sutra u Split stiže trajekt iz Ancone koji će dočekati pomorska policija i sanitarni inspektor.

- Pomorska policija bit će opremljena maskama i rukavicama. Svim putnicima će biti postavljen upit odakle dolaze. Svaka osoba koja dolazi iz kriznog područja bit će podvrgnuta pregledu - rekao je Vjekoslav Grgić, koordinator u splitskoj Lučkoj upravi.

