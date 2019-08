Obitelji moraju znati gdje su im najmiliji: Traga se za njih 1892

Oni su jedna od najtragičnijih priča rata. Bol zbog nestalih traje dugo, desetljećima, a nada da bi se nekad, negdje, moglo pronaći nešto - trag, grob, posmrtni ostaci - čini tu bol uvijek živom. Ona obuhvaća mnoge, sve bližnje. Neki se zauvijek ne prestaju nadati povratku svojih bližnjih, iako su šanse male, minimalne ili nikakve. Svi mi, kao društvo, država i Vlada, pojedinci, imamo obavezu učiniti sve što se može. Tko god zna neku važnu informaciju, treba je reći nadležnima koji tragaju za nestalima. To je ne samo zakonska obveza, nego i moralna dužnost svakog čovjeka koji u sebi nije zagušio svaki trag ljudskosti.

S majkama nestalih išla sam kamo god se moglo. Prošla sam sve logore tražeći sina Miroslava. Na kraju sam odlazila i na ekshumacije. Pregledavala sam te pronađene ostatke naših sinova, muževa, gledala njihove kosti izložene na crnim najlonskim vrećama pod vojnim šatorom.

Sina Miroslava htjela sam naći među tim kosturima, no strahovala sam da ću prepoznati nešto njegovo i da će to biti kraj moje nade da je živ, ispričala nam je prije mjesec dana Romana Blašković (85) iz Iloka. Kao i mnogi, nestao je u Vukovaru braneći grad u kojemu je posljednjih godina živio i radio. I na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih tužna majka Romana potajice se nada da joj je sin živ. Nadaju se to i članovi obitelji 1892 ljudi kojima se u Domovinskom ratu izgubio svaki trag. I zato smo im i danas, objavljivanjem crno-bijelih fotografija nestalih s čijim smo obiteljima u protekle tri godine razgovarali, odlučili pružiti potporu. Njihovu bol i patnju dočaravaju lica tuge koje je snimila fotografkinja Pixsella Sandra Šimunović. Redakcija 24sata od studenog 2016. objavljuje serijal “Nestali” u kojem već tri godine priča priče obitelji koje tragaju za svojim neprežaljenim članovima. Kroz suradnju sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja te Ministarstvom hrvatskih branitelja želimo pokrenuti cjelokupnu hrvatsku i međunarodnu javnost kako bi se ovo tragično, ali i humanitarno pitanje napokon riješilo. Kroz serijal “Nestali” ispričali smo potresne priče 130 obitelji te ih sve objedinili u knjigama “Nestali” i “Nestali 2”. I mimo serijala “Nestali”, redakcija 24sata nestalima u Domovinskom ratu i članovima njihovih obitelji posvećuje posebnu pozornost. Na prošlogodišnji Međunarodni dan nestalih sva su naša internetska i tiskana izdanja objavila fotografije sa zatamnjenim siluetama, simbolikom izgubljenog života.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

I na lanjsku obljetnicu pada Vukovara poklonili smo se nestalima i članovima njihovih obitelji. Jedine fotografije u novinama bile su fotografije ljudi o kojima se 28 godina ne zna ništa.

Hrvatska je u studenom 2016. godine tragala za 1940 ljudi, a danas ih traži 1892. Drugim riječima, samo u protekle tri godine riješeni su slučajevi 48 ljudi i njihove obitelji su napokon osjetile mir. Među njima su Marija Raužan i Mira Nikl, koje su šest mjeseci nakon dirljivih ispovijesti u serijalu “Nestali” na Zavodu za sudsku medicinu identificirale svoje najmilije - Marija supruga Marijana, a Mira sina Vladu.

Potporu serijalu “Nestali” svojim je visokim pokroviteljstvom dala i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

I premijer Andrej Plenković shvatio je važnost rješavanja problematike nestalih.

Dan uoči Međunarodnog dana nestalih, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio je u Banskim dvorima predstavnike Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

- Analizirali smo postojeću suradnju, aktivnosti koje provodi Ministarstvo branitelja, čuli mišljenje i ocjenu suradnje od strane članova Saveza i dogovorili daljnju suradnju - istaknuo je ministar Tomo Medved poslije sastanka.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Predsjednica Saveza, Ljiljana Alvir, istaknula je zadovoljstvo onim što Vlada čini po pitanju traženja nestalih osoba u Domovinskom ratu.

- Od premijera smo dobili informaciju kakav je stav Vlade, koliko podupire obitelji nestalih i sam proces te koliko želi raditi po pitanju nestalih i pojačati rad koliko je to moguće. Mi nismo zadovoljni rezultatima, ali smo zadovoljni onim što Vlada i institucije ulažu posljednje tri godine u ovaj proces. Uvijek može bolje, a to je ono što smo dobili danas kao obećanje - istaknula je Alvir.

Ministar Medved u cijelom procesu traženja posmrtnih ostataka ističe problem suradnje s Republikom Srbijom.

- Nakon donošenja Zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, prvi put u povijesti Hrvatske, u kojem su jasno definirane nadležnosti svih tijela, primarno je riješiti problem suradnje Srbije, odnosno izostanak suradnje u pogledu dostave dokumenata, zapisnika gdje se nalaze grobnice, odnosno gdje su premještane grobnice. Niz je postupaka koje Vlada provodi na tom tragu, to se sigurno nalazi u službenim arhivima Republike Srbije i mi na tome inzistiramo te ćemo inzistirati u svakoj prigodi na dostavi dokumenata i iskaza svjedoka kako bismo došli do posmrtnih ostataka, jer pronalazak nestalih osoba je prvorazredno humanitarno pitanje - naglasio je Medved.

Ljiljana Alvir, pak, poboljšanje suradnje između dvije zemlje vidi u diplomatskim pregovorima.

- Mi kao obitelji ne očekujemo ništa sutra ni ovaj tren, ali se nadamo da će se dogoditi nešto - rekla je Ljiljana Alvir.

Tema: Nestali u Domovinskom ratu