Obitelji zatajili da im je majka dobila koronu na Svetom Duhu: 'Došlo je do ljudske greške...'

Sveti Duh je tako još jedna zagrebačka bolnica u kojoj se dogodio proboj korona virusa. Početkom mjeseca na Rebru se zarazilo 10 pacijenata, sedam liječnika i osam medicinskih sestara

<p>Ravnatelj Svetog Duha ispričao se mojoj obitelji zbog propusta do kojeg je došlo i prihvatili smo ispriku, ali imam potrebu sa svime izaći u javnost jer mislim da je problem puno dublji, rekla je <strong>Gabrijela Tevž</strong> (47) iz Zagreba. </p><p>Njezina majka<strong> Ljubica Jurić</strong> (75) završila je na Svetom Duhu zbog tumora gušterače još 30. rujna. Operirali su je i potom je bila nekoliko dana na odjelu intenzivne njege. Onda su je, kaže Gabrijela, prije dva tjedna prebacili na odjel. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Nisu mi rekli da mama ima koronu' </strong></p><p>- U ponedjeljak sam je zvala i nisam je nikako mogla dobiti na mobitel. Zbog toga sam zvala sestru i ona mi je rekla da je bilo nekih komplikacija i da mi je majka imala problema sa srcem. Tad mi je kratko dala mamu na telefon i mama mi je rekla da su je upravo testirali na COVID-19. Nije li mi to sestra trebala reći? Nitko me ni kasnije od osoblja nije zvao da mi kaže da su mi testirali mamu - rekla je Gabrijela. </p><p>Pravi šok uslijedio je dva dana kasnije. Naime, u srijedu ju je majka nazvala, ali iz sasvim druge bolnice.</p><p>- Nisam mogla vjerovati. Zvala me je i rekla: ‘Mene i još nekoliko pacijenata su prebacili u bolnicu u Dubravu. Svi smo pozitivni na COVID-19’. Ogorčena sam na bolnicu koja me o svemu tome nije obavijestila, nego moram sve saznati od bolesne majke - rekla je Gabrijela. </p><p>Kad sam ih nazvala da ih pitam zašto mi nisu ništa rekli, odgovorili su da je nalaz testa došao kasno i da su prvo obavijestili Stožer te da se tek tad zove obitelj i da su me baš namjeravali nazvati. Rekli su mi i da je mama u ponedjeljak razvila visoku temperaturu te da su je zato testirali. Sve te informacije nisu stigle pravodobno, rekla je Gabrijela.</p><p>Dodala je da joj se ne sviđa i to što viđa liječnike i sestre kako svi zajedno piju kave u jednom od obližnjih kafića, a onda se svi skupa vrate na posao u onim istim uniformama. Pita se je li se možda i njezina majka zarazila na takav, nepromišljeni način nekog od djelatnika. Gabrijela kaže i da je njezinu obitelj na kraju kontaktirao <strong>Mladen Bušić</strong>, ravnatelj Svetog Duha i ispričao se, rekavši kako je došlo do ljudske pogreške. Ravnatelj se javio i našoj redakciji sa sljedećim objašnjenjem:</p><p>“Slobodni smo Vas izvijestiti da je pacijentica tijekom liječenja u Kliničkoj bolnici Sveti Duh razvila povišenu tjelesnu temperaturu slijedom čega je, sukladno važećim uputama HZJZ-a, testirana na SARS-CoV-2 virus. Pozitivan nalaz je stigao iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ tijekom noći na 14. listopada, nakon čega je pacijentica, sukladno važećim uputama, premještena u bolnicu predviđenu za liječenje osoba pozitivnih na SARS-CoV-2. Ljudskom omaškom obitelj je obaviještena s nekoliko sati zakašnjenja, zbog čega im je upućena duboka isprika”.</p><p>Sveti Duh je tako još jedna zagrebačka bolnica u kojoj se dogodio proboj korona virusa. Tamo je zaraženo 11 djelatnika, a 48 ih je u samoizolaciji. Zaraženo je 11 djelatnika od njih ukupno 1600, a dnevno kroz bolnicu prođe 4500 pacijenata.</p><p>- Proradili su zli jezici, a koji ih motivi vode, ne znam - kaže ravnatelj Mladen Bušić i demantira navode, koji su se pojavili, da je bolnica pred zatvaranjem.</p><p>Dosad su odolijevali koroni i imali su samo dva zaražena pacijenta, dok ih sad nema uopće. Tvrdi da se 11 djelatnika zarazilo vani - na kućnim zabavama, u klubovima i slično te je riječ uglavnom o mladim ljudima.</p><p>Podsjetimo, prije nekoliko dana došlo je do proboja korone u zagrebačku bolnicu Rebro. Početkom mjeseca doznalo se da se tamo zarazilo 10 pacijenata, sedam liječnika i osam medicinskih sestara. U samoizolaciji je bilo čak 28 liječnika i 50 medicinskih sestara iz te bolnice.</p><p>Trenutačno je u Hrvatskoj 217 zdravstvenih djelatnika zaposlenih u zdravstvenom sustavu aktivno pozitivno na SARS-CoV-2 (63 doktora medicine, 81 medicinska sestra/tehničar, 73 ostalih zdravstvenih djelatnika), dok su 943 zdravstvena djelatnika zaposlena u zdravstvenom sustavu u samoizolaciji (226 doktora medicine, 462 medicinske sestre/tehničara, 255 ostalih zdravstvenih djelatnika), rekli su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.</p>