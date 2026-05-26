Objavili izvještaj o nadzoru šibenskog odvjetništva: Ovo su propusti u slučaju Aleksić

Provedenim nadzorom rada u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, u kojem je podignuta optužnica protiv okrivljenika Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske utvrdilo je da je postupanje bilo ažurno i u rokovima. Utvrđeno je i postojanje nepravilnosti u radu, javlja DORH.

Na temelju podataka iz kaznene evidencije o ranijoj osuđivanosti bilo je osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na temelju članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku, što nije učinjeno. Na temelju ranije izrečenih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja bilo je osnova tijekom istraživanja provesti dokaznu radnju psihijatrijskog vještačenja, što nije učinjeno. Ne poduzimanju ove dokazne radnje pridonijela je i neodgovarajuća procjena u drugom predmetu, kojim je bila zadužena općinska državna odvjetnica, u odnosu na naknadne obavijesti policije o ponašanju Aleksića u javnosti.

Iako je policija provela provjere povodom tih dojava, nitko od ispitanih građana nije podnio prijavu ili dao konkretnije navode o mogućem kažnjivom ponašanju Kristijana Aleksića. No unatoč tome, uzimajući u obzir poznate okolnosti u odnosu na njegovu osobnost, prethodnu višestruku osuđivanost i činjenicu da je protiv okrivljenika bilo u tijeku provođenje istraživanja u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku zbog kaznenog djela iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona, tadašnja općinska državna odvjetnica trebala je sveobuhvatno razmotriti te okolnosti kao i mogućnost poduzimanja drugih radnji iz nadležnosti državnog odvjetništva radi učinkovite provjere svih okolnosti.

Sukladno članku 57. stavak 4. Zakona o državnom odvjetništvu zamjenik državnog odvjetnika odgovoran je za rad u predmetu koji mu je dodijeljen u rad i ovlašten je poduzimati sve radnje na koje je po zakonu ovlašten državni odvjetnik, a iznimno, neovisnost u radu i donošenje odluke može se ograničiti na način propisan ovim zakonom, što u konkretnoj situaciji nije bio slučaj, a sukladno članku 8. Zakona o državnom odvjetništvu zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona koje je kažnjivo djelo što u navedenom predmetu nije slučaj.

Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zaključno, nepravilna procjena zamjenice općinske državne odvjetnice i općinske državne odvjetnice u predmetu, posljedica je neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, ali nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Utvrđeni propusti i nepravilnosti u radu sukladni su tadašnjem načinu postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 2024. godine u izvanrednom pregledu rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrdilo je da praksa tog državnog odvjetništva odstupa od uobičajenog načina rada državnih odvjetništava upravo u dijelu dovođenja uhićenika u državno odvjetništvo radi ispitivanja, provođenja dokazne radnje prvog ispitivanja, i odluka o određivanju mjera opreza odnosno stavljanja prijedloga sucu istrage za određivanje istražnog zatvora.

Zbog uočenih nepravilnosti je došlo do zahtjeva za razrješenje općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a potom i do neimenovanja županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku i upućivanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske kao vršitelja dužnosti Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Sada aktualni predmet, i način postupanja odnosi se upravo na navedeni period i način rada prije provedenog nadzora.